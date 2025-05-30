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  4. Kısa vadeli al-sat yapan altın yatırımcısı bu seviyeden altın almalı mı? Uzman isim net konuştu

Kısa vadeli al-sat yapan altın yatırımcısı bu seviyeden altın almalı mı? Uzman isim net konuştu

Altın fiyatlarındaki inişli çıkışlı grafik devam ederken pek çok uzman yeni bir düzeltmeden bahsediyor. Fakat Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'ün daha farklı düşünceleri var. Yıldırımtürk altın için alım fırsatına dikkat çekti ve şunları söyledi:

Kısa vadeli al-sat yapan altın yatırımcısı bu seviyeden altın almalı mı? Uzman isim net konuştu - Sayfa 1

Kişisel olarak bu seviyelerden alım yapılabilir. Bayram sonrasında bu fiyatlarda biraz toparlanma olur düşüncesindeyim.

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Kısa vadeli al-sat yapan altın yatırımcısı bu seviyeden altın almalı mı? Uzman isim net konuştu - Sayfa 2

Veya dış piyasayla iç piyasa arasındaki, çünkü bayramda ithalat yapılmadığı için, bu arz tarafı biraz daha o noktada zayıflayabilir ve bunu tamamlayabilir.

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Kısa vadeli al-sat yapan altın yatırımcısı bu seviyeden altın almalı mı? Uzman isim net konuştu - Sayfa 3

Yine 2.000 dolar gibi bir farka ulaşabilir. Bir taraftan da biliyorsunuz yaz aylarıyla, okulların tatiliyle beraber düğün mevsimi de başlayacak.

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Kısa vadeli al-sat yapan altın yatırımcısı bu seviyeden altın almalı mı? Uzman isim net konuştu - Sayfa 4

Onun da, her ne kadar fiyatlar çok yüksek olsa bile düğün yaparken miktarı az olsa da yine bir altın talebi olur.

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