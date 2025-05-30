Kısa vadeli al-sat yapan altın yatırımcısı bu seviyeden altın almalı mı? Uzman isim net konuştu
Altın fiyatlarındaki inişli çıkışlı grafik devam ederken pek çok uzman yeni bir düzeltmeden bahsediyor. Fakat Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk'ün daha farklı düşünceleri var. Yıldırımtürk altın için alım fırsatına dikkat çekti ve şunları söyledi:
Kişisel olarak bu seviyelerden alım yapılabilir. Bayram sonrasında bu fiyatlarda biraz toparlanma olur düşüncesindeyim.
Veya dış piyasayla iç piyasa arasındaki, çünkü bayramda ithalat yapılmadığı için, bu arz tarafı biraz daha o noktada zayıflayabilir ve bunu tamamlayabilir.
Yine 2.000 dolar gibi bir farka ulaşabilir. Bir taraftan da biliyorsunuz yaz aylarıyla, okulların tatiliyle beraber düğün mevsimi de başlayacak.