Kısıtlamalar yatırım amaçlı konut alımını durdurdu TÜİK verilerine göre, ipotekli konut satışları şubat ayında geçen yıla göre yüzde 49,1 azaldı. Uzmanlar, yatırım amaçlı konut alımının düşmesinde, kredilere getirilen kısıtlamaların ve kira artış oranı sınırının devam etmesinin etkili olduğunu belirtiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Şubat ayı verilerine göre, Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,1 azalış göstererek 8 bin 827 oldu. 1 | 7

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. Ocak-şubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56,1 azalışla 14 bin 742 oldu. 2 | 7

Krediye erişimin zorlaşması ve yüksek faiz oranları ipotekli konut satışlarına etki eden faktörler olarak yorumlandı. 3 | 7