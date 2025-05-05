KOBİ’lere 20 milyon TL'lik destek: Hangi işletmeler yararlanabilir?
Küçük ve orta ölçekli işletmeler için KOSGEB tarafından hayata geçirilen "Kapasite Geliştirme Destek Programı" kapsamında ikinci başvuru dönemi başladı. KOBİ’lere 20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman isin 20 puanlık faiz desteği sağlanacak. Başvuru süreci 2 Mayıs itibarıyla başladı ve 30 Haziran’a kadar devam edecek.
Türkiye ekonomisinin temel taşları olan KOBİ'lerin büyüme ve gelişimine destek olmak amacıyla KOSGEB, Kapasite Geliştirme Destek Programı 2. Başvuru Dönemi açıldı. Üretimin, istihdamın ve ihracatın öncüsü KOBİ'leri büyütmek için hazırlanan KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda ikinci başvuru dönemi 2 Mayıs'ta başladı.
Başvuruların 30 Haziran'a kadar devam edeceği program kapsamında 20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için 20 puanlık faiz-kâr payı desteği sağlanıyor.
877 PROJE DESTEKLENDİ
Söz konusu destek programı ile işletmelerin dijitalleşmeden verimliliğe, ihracattan sürdürülebilirliğe her alanda güçlenmesi ve rekabetçiliğinin artırılması hedefleniyor. Bu program, işletmelerin ölçek büyütme yatırımlarını destekleyerek üretimden pazarlamaya, insan kaynağından belgelendirmeye kadar geniş bir yelpazede ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.
Programın 2025 yılı 1. başvuru döneminde bin 385 başvuru alındı ve 30 Nisan itibariyle başvuru değerlendirme süreçleri tamamlandı. Projelerin toplam yatırım büyüklüğü 19.4 milyar TL olurken, 877 projenin desteklenmesine karar verildi.
GERİ ÖDEMESİZ DESTEK
KOSGEB'in sunduğu bu destekle KOBİ'lerin verimliliklerini artırmaları, rekabetçi bir yapıya kavuşmaları, üretim kapasitelerini ve pazar paylarını genişletmeleri, kurumsal yapılarını güçlendirmeleri ve büyük işletmelerin tedarik zincirinde daha etkin bir rol oynamaları amaçlanıyor. Bu kapsamda işletmelere makineteçhizat, kalıp, yazılım, personel, hizmet alımı ve işletme sermayesi gibi kritik harcamalar için finansman desteği sağlanacak.