KOBİ’lere 20 milyon TL'lik destek: Hangi işletmeler yararlanabilir?

GERİ ÖDEMESİZ DESTEK

KOSGEB'in sunduğu bu destekle KOBİ'lerin verimliliklerini artırmaları, rekabetçi bir yapıya kavuşmaları, üretim kapasitelerini ve pazar paylarını genişletmeleri, kurumsal yapılarını güçlendirmeleri ve büyük işletmelerin tedarik zincirinde daha etkin bir rol oynamaları amaçlanıyor. Bu kapsamda işletmelere makineteçhizat, kalıp, yazılım, personel, hizmet alımı ve işletme sermayesi gibi kritik harcamalar için finansman desteği sağlanacak.