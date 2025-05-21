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  4. Koç Holding, THY, Enka İnşaat, Lokman Hekim yeni fiyat tahmini! Aracı kurumlar peş peşe açıkladı

Koç Holding, THY, Enka İnşaat, Lokman Hekim yeni fiyat tahmini! Aracı kurumlar peş peşe açıkladı

Borsa İstanbul’daki 4 halka açık şirket için aracı kurumlar güncel hedef fiyat tahminlerini paylaştı.

Koç Holding, THY, Enka İnşaat, Lokman Hekim yeni fiyat tahmini! Aracı kurumlar peş peşe açıkladı - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 21 Mayıs Çarşamba günü için aracı kurumlardan 4 hisse için 6 hedef fiyat açıklaması geldi.

İşte hedef fiyat açıklanan hisseler…

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Koç Holding, THY, Enka İnşaat, Lokman Hekim yeni fiyat tahmini! Aracı kurumlar peş peşe açıkladı - Sayfa 2

Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
KuveytTürk Yatırım 26,80 TL Al
Gedik Yatırım 17,40 TL Endekse paralel getiri
KuveytTürk Yatırım 26,80 TL Al
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Koç Holding, THY, Enka İnşaat, Lokman Hekim yeni fiyat tahmini! Aracı kurumlar peş peşe açıkladı - Sayfa 3

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Gedik Yatırım 488,00 TL Endeks üstü getiri
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Koç Holding, THY, Enka İnşaat, Lokman Hekim yeni fiyat tahmini! Aracı kurumlar peş peşe açıkladı - Sayfa 4

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Gedik Yatırım 94,30 TL Endeks üstü getiri
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