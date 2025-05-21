Koç Holding, THY, Enka İnşaat, Lokman Hekim yeni fiyat tahmini! Aracı kurumlar peş peşe açıkladı
Borsa İstanbul’daki 4 halka açık şirket için aracı kurumlar güncel hedef fiyat tahminlerini paylaştı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 21 Mayıs Çarşamba günü için aracı kurumlardan 4 hisse için 6 hedef fiyat açıklaması geldi.
İşte hedef fiyat açıklanan hisseler…
1 | 5
Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|KuveytTürk Yatırım
|26,80 TL
|Al
|Gedik Yatırım
|17,40 TL
|Endekse paralel getiri
|KuveytTürk Yatırım
|26,80 TL
|Al
2 | 5
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Gedik Yatırım
|488,00 TL
|Endeks üstü getiri
3 | 5