Kocaeli ve Adana’nın incisiydi! Yerli petrokimya devi konkordato ilan ettiğini duyurdu
Kocaeli’de faaliyet gösteren Xenol Petrokimya konkordato ilan etti.
Zorlu ekonomik koşullar sadece vatandaşları bireysel olarak değil artık şirketleri de zorlamaya başladı. Tekstil, ilaç, otomotiv sanayi, inşaat gibi çok sayıda sektörde ülkemizde konkordato haberleri gelmeye başladı.
Kovid-19 salgınıyla patlak veren ekonomik krizle başlayan iflas furyası en çok ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Rusya’da çok sayıda şirket iflas etti.
Son olarak ABD’de faaliyet gösteren kahve devi Red Bay Coffee iflas etmişti. Bugün ise Kocaeli’de faaliyet gösteren Xenol Petrokimya konkordato ilan etti.
PETROKİMYA DEVİ İFLAS ETTİ
kocaeligazetesi.com.tr’nin haberine göre merkezi Adana’da bulunan ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 15 dönümlük arazi üzerinde faaliyet gösteren şirket, mali darboğaza girdi.