Köfteci Yusuf’un iftar menüsü belli oldu, fiyatlandırması sosyal medyayı ikiye böldü

Türkiye’nin bir dönem gündeme gelen restoran zincirlerinden Köfteci Yusuf, iftar menüsünü ve fiyatlarını açıkladı. Ramazan ayı boyunca müşterilere sunulacak menü iki farklı fiyatla geliyor.

Ramazan ayı bu gece itibariyle başlıyor ve milyonlarca müslüman ilk sahurunu yapmaya hazırlanıyor. 

Restoranlar her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayına özel menülerini duyurdu. Sosyal medyada en çok konuşulan menü ise Köfteci Yusuf oldu.

Türkiye şartlarında dışarıdan yemek yemenin maliyeti her geçen yıl artarken, vatandaş belediyeler tarafından açılan kent lokantalarına yöneliyor. 

Ancak bazı esnaflar iftar menüsü için Ramazan ayı boyunca indirimli fiyattan vatandaşın karnını doyurmasını sağlayacak.

