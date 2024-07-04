Kök aylığı 8 bin lira ve altında olan milyonlarca emekli 'sıfır' zam alacak: Gözler Erdoğan'da
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verisini açıklamasının ardından memur ve emeklinin Temmuz zammı belli oldu. Zam oranı kök aylıklara gelecek, kök aylığı en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL'nin altında olan emekliler sıfır zam almış olacak. İşte detaylar...
TÜİK'in verileri açıklamasının ardından işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24.73 zam alacak. Ancak söz konusu zam oranı kök aylıklara uygulanacağı için kök aylığı 8 bin liranın altında olan işçi ve Bağ-Kur emeklisi milyonlarca kişi yüzde 0 zam almış olacak.
KÖK MAAŞ DÜZENLEMESİ TASLAĞA GİRMEDİ, GÖZLER ERDOĞAN'DA
Hükümetin özellikle vergi düzenlemeleriyle birlikte Meclis'e sunacağı torba yasa taslağında olması beklenen kök maaş düzenlemesi taslağa girmedi. T24'te yer alan habere göre açıklanan zam oranın ardından en düşük emekli aylığı konusunda gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi.
TÜİK’in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre, memur ve memur emeklilerine yüzde 19,3 oranında zam yapılacakken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 24,7 oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Bu kapsamda, kök aylığı 10 bin lira olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylığı 12 bin 473 olacak.