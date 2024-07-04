Kök aylığı düşük olanlar temmuz maaş zammından nasıl yararlanacak?
Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24,73, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 19,31 oranında zam yapılacağı neleşti. Peki maaş zammı kök aylıklara nasıl uygulanacak? Kök aylığı düşük olanlar maaş zammından nasıl yararlanacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, kök maaşla ilgili merak edilenleri yazdı.
Türkiye istatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında enflasyon farkı doğdu. Emekli işçi ve esnaf aylıkları temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zamlanacak.
Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına zam oranı ise enflasyonun altında kaldı. Ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı alan memurların enflasyon farkı toplu sözleşme zammına göre hesaplandı. Bu şekilde hesaplanan enflasyon farkına temmuz ayında da yüzde 10 toplu sözleşme zammı yapılacak. Böylece temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 19,31 oranında artacak.
MEMUR VE EMEKLİ ARASINDAKİ MAAŞ MAKASI ÇOK AÇILDI
Memur maaşları ile emekli memur aylıkları arasında her zaman bir fark olurdu. Ancak geçen yıl temmuz ayında memur maaşlarına 8.077 TL seyyanen zam yapılırken, bu zam emeklilere yansıtılmadı. Söz konusu seyyanen zam tutarı ocak ayında 12.055 TL’ye yükselmişti. Temmuz ayında ise 14.383 TL’ye ulaştı.
Emekli olmayı planlayan memurlar geçen yıldan itibaren emeklilik dilekçelerini bekletmeye başladılar. Bunun sebebi de çalışırken aldıkları maaşla emekli aylıkları arasındaki makasın çok açılması.