Kök aylığı düşük olanlar temmuz maaş zammından nasıl yararlanacak?

Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına zam oranı ise enflasyonun altında kaldı. Ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı alan memurların enflasyon farkı toplu sözleşme zammına göre hesaplandı. Bu şekilde hesaplanan enflasyon farkına temmuz ayında da yüzde 10 toplu sözleşme zammı yapılacak. Böylece temmuz ayında memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 19,31 oranında artacak.