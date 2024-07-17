Kök maaşlar değişecek mi? Maaş hesabı nasıl yapılacak? Dul ve yetim aylıkları da artacak
En düşük emekli aylığı 12.500 liraya çıkarılıyor. Kök maaşlar değişecek mi? Maaş hesabı nasıl yapılacak? Zamlı en düşük emekli aylığı ne zaman hesaplara yatırılacak? En düşük emekli aylığının 12.500 liraya çıkarılmasından dul ve yetim aylığı alanlar da yararlanacak. İşte detaylar...
"Emekli maaş artışıyla ilgili düzenleme, vergi yasa tasarısı ile birlikte Meclis’e sunuldu. Tasarı komisyonlarda görüşülüp yasalaştıktan sonra en düşük emekli aylığı 12.500 liraya yükselecek" diye yazan Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, "En düşük emekli aylığının artırılması konusunda bir bilgiyi daha paylaşayım" dedi ve emekli maaşıyla ilgili merak edilenleri yazdı:
"2019 yılında en düşük emekli aylığı 1.000 liraya, 2020 yılında 1.500 liraya, 2022 yılında önce 2.500 liraya ardından 3.500 liraya, 2023 yılının ocak ayında 5.500, temmuz ayında 7.500 liraya, 2024’ün ocak ayında da 10.000 liraya çıkarıldı.
Şimdi de en düşük emekli aylığı 12.500 liraya yükseltilecek. Yaklaşık 3 milyon 700 bin emekli bu artıştan faydalanacak. Yani son 5 yılda en düşük emekli aylığı 8 kere artırıldı.
KÖK MAAŞLAR DEĞİŞMEYECEK
Öncelikle belirteyim; bu seyyanen zam değil, kök maaş artışı da değil. Bugün uygulanan; 10.000 lira olan en düşük emekli aylığının 12.500 liraya çıkarılması. Aradaki farkı da bugüne kadar olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) değil, Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılayacak.