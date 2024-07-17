Kök maaşlar değişecek mi? Maaş hesabı nasıl yapılacak? Dul ve yetim aylıkları da artacak

KÖK MAAŞLAR DEĞİŞMEYECEK

Öncelikle belirteyim; bu seyyanen zam değil, kök maaş artışı da değil. Bugün uygulanan; 10.000 lira olan en düşük emekli aylığının 12.500 liraya çıkarılması. Aradaki farkı da bugüne kadar olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) değil, Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılayacak.