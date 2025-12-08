Komisyon bu hafta toplanacak: 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar...
2026 yılı asgari ücreti için çalışmalar başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık Cuma günü yapacak. Yeni asgari ücretin 31 Aralık’a kadar belirlenip 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Asgari ücret zammı işsizlik maaşından GSS primlerine kadar pek çok kalemde etkili olacak. Enflasyon oranlarının beklentilerin altında gelmesi asgari ücret zam tahminleri için belirleyici oldu. Peki asgari ücret için hangi rakamlar konuşuluyor? İşte detaylar…
Kamu ve özel sektörde görev yapan milyonlarca çalışanın gözü, 2026 yılı asgari ücret görüşmelerine çevrildi. İlk toplantının tarihi netleşirken, önceki yıllarda olduğu gibi 3 ila 4 görüşmenin ardından yeni yıl için geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için %31'i işaret etti.
Peki, masada hangi rakamlar var? Asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...
İLK TOPLANTI NE ZAMAN?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 14.00'te Bakanlık binasında gerçekleştirileceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:
"2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 12.12.2025 (Cuma) tarihinde, saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyon tahminine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Enflasyonun 2025 yılını büyük olasılıkla yüzde 31 seviyelerinde tamamlayacağını belirten Bakan Şimşek, enflasyonun azalmaya devam ettiğini vurguladı.