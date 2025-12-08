Komisyon bu hafta toplanacak: 2026 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası senaryolar...

Kamu ve özel sektörde görev yapan milyonlarca çalışanın gözü, 2026 yılı asgari ücret görüşmelerine çevrildi. İlk toplantının tarihi netleşirken, önceki yıllarda olduğu gibi 3 ila 4 görüşmenin ardından yeni yıl için geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için %31'i işaret etti.

Peki, masada hangi rakamlar var? Asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...