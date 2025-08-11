Konjonktürel dalgalanma: Ekonominin yükseliş ve düşüş döngüleri
Ekonomi dünyasında sıkça duyduğumuz, ancak derinlemesine anlaşılması gereken önemli bir kavram olan konjonktürel dalgalanma, ekonomik aktivitenin belirli dönemlerde genişlemesi (büyümesi) ve ardından daralması (küçülmesi) ile karakterize olan doğal bir döngüdür. Bu dalgalanmalar, uzun vadeli ekonomik büyüme eğilimi etrafında meydana gelir ve ekonomideki işsizlik, enflasyon, üretim ve yatırım gibi temel göstergeler üzerinde belirgin etkiler bırakır.
Konjonktürel dalgalanmanın evreleri
Bir konjonktürel dalgalanma genellikle dört ana evreden oluşur.
1-) Genişleme (büyüme) evresi
Ekonomik aktivitenin hızlandığı, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) arttığı, işsizliğin azaldığı, tüketim ve yatırımların yükseldiği dönemdir. Firmalar daha fazla üretir, istihdam artar ve genel refah seviyesi yükselir. Bu evreye genellikle canlanma veya iyileşme de denir.
2-) Zirve (refah) evresi
Ekonomik aktivitenin en üst seviyeye ulaştığı noktadır. Üretim kapasitesi tam olarak kullanılır, işsizlik en düşük seviyelerdedir ve enflasyonist baskılar görülebilir. Ancak bu noktadan sonra ekonomik büyüme hızı yavaşlamaya başlar.
3-) Daralma (durgunluk/resesyon) evresi
Ekonomik aktivitenin gerilemeye başladığı, GSYİH'nin düştüğü, işsizliğin arttığı, tüketim ve yatırımların azaldığı dönemdir. Eğer bu düşüş belirli bir süre (genellikle iki çeyrek üst üste) devam ederse, resesyon olarak adlandırılır. Daha şiddetli ve uzun süreli daralmalara ise depresyon denir.