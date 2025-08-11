Konjonktürel dalgalanma: Ekonominin yükseliş ve düşüş döngüleri

3-) Daralma (durgunluk/resesyon) evresi

Ekonomik aktivitenin gerilemeye başladığı, GSYİH'nin düştüğü, işsizliğin arttığı, tüketim ve yatırımların azaldığı dönemdir. Eğer bu düşüş belirli bir süre (genellikle iki çeyrek üst üste) devam ederse, resesyon olarak adlandırılır. Daha şiddetli ve uzun süreli daralmalara ise depresyon denir.