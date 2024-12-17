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  4. Konkordato kararı almıştı! Ünlü Türk giyim markası iflasın eşiğinde

Konkordato kararı almıştı! Ünlü Türk giyim markası iflasın eşiğinde

Geçtiğimiz aylarda konkordato kararı alan Türk giyim markası Bad Bear için süre uzatımı kararı verilmişti. Mahkeme kesin mühlet için tarihi duyurdu. Eğer mahkeme ekonomik taahhütlerin yerine getirilmediğine kanaat ederse ünlü markanın mallarına haciz konulacak.

Konkordato kararı almıştı! Ünlü Türk giyim markası iflasın eşiğinde - Sayfa 1

2024 yılının sonuna yaklaşılırken, bu yıl yaşanan iflas ve konkordato talepleri, son 3 yılın toplamını geride bıraktı. 

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Konkordato kararı almıştı! Ünlü Türk giyim markası iflasın eşiğinde - Sayfa 2

Yüksek faiz oranları nedeniyle şirketler zorluk yaşarken başta tekstil şirketleri olmak üzere pek çok şirket iflas ve konkordatoya başvuru yapıyor.

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Konkordato kararı almıştı! Ünlü Türk giyim markası iflasın eşiğinde - Sayfa 3

Ünlü marka iflasa sürükleniyor

Türkiye genelinde pek çok alışveriş merkezinde mağazası bulunan giyim devi Bad Bear iflasa sürükleniyor. Geçtiğimiz aylarda konkordato kararı alan ünlü marka için süre uzatımı verilmişti.

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Konkordato kararı almıştı! Ünlü Türk giyim markası iflasın eşiğinde - Sayfa 4

Mahkeme tarihi belli oldu

Mahkeme tarihi belli oldu. Mahkeme kesin mühlet için 26 Aralık tarihinde duruşma yapılacağını açıkladı.

 

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