Konkordato kararı almıştı! Ünlü Türk giyim markası iflasın eşiğinde
Geçtiğimiz aylarda konkordato kararı alan Türk giyim markası Bad Bear için süre uzatımı kararı verilmişti. Mahkeme kesin mühlet için tarihi duyurdu. Eğer mahkeme ekonomik taahhütlerin yerine getirilmediğine kanaat ederse ünlü markanın mallarına haciz konulacak.
2024 yılının sonuna yaklaşılırken, bu yıl yaşanan iflas ve konkordato talepleri, son 3 yılın toplamını geride bıraktı.
Yüksek faiz oranları nedeniyle şirketler zorluk yaşarken başta tekstil şirketleri olmak üzere pek çok şirket iflas ve konkordatoya başvuru yapıyor.
Ünlü marka iflasa sürükleniyor
Türkiye genelinde pek çok alışveriş merkezinde mağazası bulunan giyim devi Bad Bear iflasa sürükleniyor. Geçtiğimiz aylarda konkordato kararı alan ünlü marka için süre uzatımı verilmişti.