Konut alacaklar dikkat: Fiyat ve satışta dikkat çeken değişim! Konutta fırsat zamanı mı?
Konut piyasasını ilgilendiren iki önemli veri geçtiğimiz gün açıklandı. Konut satışlarında yılın en yüksek rakamı görülürken, reel fiyatlarda düşüş devam etti. Faizlerin yüksek olmasına rağmen piyasada satışlarda artış var. Peki şu anda konutta fırsat zamanı mı? Kredi faizleri ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Konut satış rakamları ve fiyatlarına ilişkin iki önemli veri açıklandı. Buna göre ağustos ayında konut satışları geçen yıla göre yüzde yüzde 9,9 oranında artarak 134 bin 155 oldu. Bu, yılın en yüksek aylık satış rakamı olarak kayıtlara geçti.
Özellikle konut satış rakamlarında bu yıl itibarıyla düşük seyir izlenirken, son aylarda toparlanma dikkatlerden kaçmadı. Kredili satışlarda ise düşüş hala sürüyor. İpotekli satışlar ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 azalış göstererek 13 bin 574 oldu.
MERKEZ BANKASI’NA GÖRE FİYATLARDA REEL DÜŞÜŞ SÜRDÜ
Öte yandan konut fiyatlarında reel bazlı kayıp sürüyor. Merkez Bankası’nın Konut Fiyat Endeksi verisine göre ağustos ayında konut fiyatlarında reel bazlı kayıp 11,6 oldu.
‘SATILAN GAYRİMENKULLERİN YARISI KONUT’
Peki konut satışlarında hızlanmanın nedeni ne? Kredi faizleri ne zaman düşecek? Reel bazlı kaybın olduğu bu dönemde konut satın almak bir fırsat mı?