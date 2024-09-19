Konut alacaklar dikkat: Fiyat ve satışta dikkat çeken değişim! Konutta fırsat zamanı mı?

Konut satış rakamları ve fiyatlarına ilişkin iki önemli veri açıklandı. Buna göre ağustos ayında konut satışları geçen yıla göre yüzde yüzde 9,9 oranında artarak 134 bin 155 oldu. Bu, yılın en yüksek aylık satış rakamı olarak kayıtlara geçti.