Konut alacaklar dikkat: Satılıkta düşüş, kirayı geçti! Yatırım için en mantıklı il hangisi?

‘SATIŞ FİYATLARI KİRANIN YARISI ORANINDA ARTTI’

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şunları söyledi:

“Son dönemde artan kira fiyatları amortisman sürelerini düşürdü. Bu sadece kiraların artmasıyla değil, konut fiyatlarının yerinde kalması nedeniyle oldu. Satış fiyatları kiranın neredeyse yarısı oranında arttı. O nedenle kiraların daha yüksek oranla artıyor olması gayrimenkulde amortisman sürelerini düşürdü.