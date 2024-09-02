Konut alacaklar dikkat: Satılıkta düşüş, kirayı geçti! Yatırım için en mantıklı il hangisi?
Son 1 yılda konut fiyatlarında reel bazlı kayıp yaşanırken bu kiralara da yansımaya başladı. Ancak satılık konutlarda fiyatlarda reel bazlı düşüş, kira fiyatlarını aştı. Haziran ve temmuzda 13 yıl ile Haziran 2021’den sonra ‘en kısa amortisman süresi’ yaşandı. Şu anda yatırım amaçlı konut almak mantıklı mı? Konut fiyatları daha da düşer mi? Yatırım için en mantıklı il hangisi?
Temmuz ayında konut satışlarında hareketlilik dikkat çekti. Türkiye genelinde ilgili ayda satışlar yüzde 16 artarak 127 bin 88 oldu. Konut fiyatlarında reel bazlı kayıp ise kiraların üzerine çıktı. Kira fiyatları da bu süreçte gerilemesine rağmen, konut fiyatlarındaki düşüş kadar gerçekleşmedi. Bu durum kirada amortisman sürelerini aşağı çekiyor.
‘SON 3 YILIN EN DÜŞÜK SÜRESİ OLDU’
Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye genelinde haziran ve temmuz aylarında kirada amortisman süreleri 13 yıla indi. Bu son 3 yılın en düşük amortisman süresi olarak kayıtlara geçti.
Peki şu anda yatırım amaçlı konut almak mantıklı mı? Konut fiyatları daha da düşer mi? 3 büyükşehre bakıldığında yatırım için en mantıklı il hangisi?
‘SATIŞ FİYATLARI KİRANIN YARISI ORANINDA ARTTI’
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şunları söyledi:
“Son dönemde artan kira fiyatları amortisman sürelerini düşürdü. Bu sadece kiraların artmasıyla değil, konut fiyatlarının yerinde kalması nedeniyle oldu. Satış fiyatları kiranın neredeyse yarısı oranında arttı. O nedenle kiraların daha yüksek oranla artıyor olması gayrimenkulde amortisman sürelerini düşürdü.