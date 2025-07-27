Konut alımında yeni dönem: İşte Gayrimenkul Sertifikası sisteminde tüm merak edilenler...

ESNEK SİSTEM FIRSATI

Bir diğer yatırımcı Özgün Bey ise, projedeki 4+1 tipindeki bir daireyle ilgileniyor. Bu dairenin değeri, 1 milyon 833 bin 345 adet Gayrimenkul Sertifikası'na karşılık geliyor. Halka arz döneminde 863 bin 276 adet sertifika alan Özgün Bey, hedefe ulaşmak için birikim yapmaya devam ediyor.