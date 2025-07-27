Konut alımında yeni dönem: İşte Gayrimenkul Sertifikası sisteminde tüm merak edilenler...
Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Gayrimenkul Sertifikası, her bütçeye uygun yatırım imkânı sunuyor. Dar gelirli vatandaşlardan, ortak yatırımcı gruplarına kadar geniş bir yelpazeye hitap eden sistem, vatandaşları ev sahibi yapacak. Peki, sistem nasıl işleyecek? İşte detaylar...
Gayrimenkul yatırımında yeni bir dönem başlatan Gayrimenkul Sertifikası Sistemi, yatırımcıların küçük birikimlerle ev sahibi olmasını sağlıyor. TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle hayata geçirilen sistem, dar gelirliden ortak yatırımcı gruplarına kadar geniş bir kitleye yatırım yapma imkânı sunuyor.
Peki, sistem nasıl işliyor? Örneklerle açıklamak gerekirse; Ayşe Hanım, asıl edim hedefi olan 2+1 daireye sahip olmak için birikim yapmaya başlıyor. Her ay eşit miktarda sertifika alarak birikim sürecini sürdürüyor. Bağımsız Değerleme Raporu'na göre bu dairenin değeri, 863 bin 276 adet Gayrimenkul Sertifikası'na karşılık geliyor.
Sertifika adedi arttıkça, hedefe ulaşmaya yaklaşan Ayşe Hanım, yeterli birikime ulaştığında 863 bin 276 adet sertifikayı kullanarak dairesine kavuşuyor. Tapu devri ise hemen gerçekleşiyor.
ESNEK SİSTEM FIRSATI
Bir diğer yatırımcı Özgün Bey ise, projedeki 4+1 tipindeki bir daireyle ilgileniyor. Bu dairenin değeri, 1 milyon 833 bin 345 adet Gayrimenkul Sertifikası'na karşılık geliyor. Halka arz döneminde 863 bin 276 adet sertifika alan Özgün Bey, hedefe ulaşmak için birikim yapmaya devam ediyor.