Konut almak için doğru zaman mı? Konut kredisi faizleri düşer mi? Uzmanı açıkladı

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Konut kredi faizlerinde görülen yatay seyre rağmen vatandaşlar kredi ile konut satın almaya devam ediyor. TÜİK'in açıkladığı Haziran 2025 Konut Satış İstatistikleri'ne göre 2025 yılının Haziran ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 112,6 artarak 14 bin 484'e yükseldi. Yılın ilk yarısında ise toplam ipotekli satışlar yüzde 100,5 artışla 103 bin 90 adet olarak gerçekleşti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) tarafından 11 Temmuz tarihli raporunda da konut kredilerindeki artış da rekor seviyeye ulaşarak 588 milyar 450 milyon liraya ulaştı" dedi.