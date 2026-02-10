Konut faizlerinde gerileme: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka oranlar...
Kamu bankaları konut kredisinde aylık faizi yüzde 2.49'a çekerken, Merkez Bankası verilerine göre sektörün yıllık ortalama konut kredisi faizi ise yüzde 35.93 ile Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun gerçekleştirdiği son 5 toplantıda politika faizini 900 baz puan indirerek yüzde 46'dan 37'ye çekmesi ve enflasyondaki düşüşün devam edeceği beklentisi konut kredilerine de yansıdı. Merkez Bankası verilerine göre yıllık ortalama konut kredisi faizi yüzde 35.93 ile Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyeye indi.
Sektörün ortalama aylık konut kredisi faizi ise yüzde 2.99 olarak gerçekleşti. Buna karşılık Ziraat Bankası ile Halkbank konutta aylık faizi yüzde 2.49'a indirdi.
7.68 PUANLIK DÜŞÜŞ YAŞANDI
Merkez Bankası'nın kesintisiz faiz indirimine başladığı 24 Temmuz 2025 öncesinde konut kredisinde yıllık ortalama faiz yüzde 43.61, aylık ortalama faiz ise yüzde 3.63 seviyesinde bulunuyor. 30 Ocak 2026 itibarıyla yıllıkta yüzde 35.93'e, aylıkta yüzde 2.99'a gerileyen konut kredisi faizinde 7 ayda yaşanan düşüş 7.68 puana ulaştı.
FAİZ 722 BİN TL AZALDI
Aylık yüzde 2.99 faizle 120 ay vadeli çekilen 1 milyon TL tutarındaki konut kredisinde aylık ödeme 30 bin 798 TL olurken, toplam ödeme ise 3 milyon 695 bin TL'ye ulaşıyor. 6 ay önce aynı miktar ve vadedeki kredi için aylık ödeme 36 bin 810 TL, toplam ödeme ise 4 milyon 417 bin TL'ye ulaşıyordu. Bu durum son 6 ayda vatandaşın faiz yükünün 722 bin TL azaldığını ortaya koyuyor.