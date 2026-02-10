Konut faizlerinde gerileme: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka oranlar...

FAİZ 722 BİN TL AZALDI

Aylık yüzde 2.99 faizle 120 ay vadeli çekilen 1 milyon TL tutarındaki konut kredisinde aylık ödeme 30 bin 798 TL olurken, toplam ödeme ise 3 milyon 695 bin TL'ye ulaşıyor. 6 ay önce aynı miktar ve vadedeki kredi için aylık ödeme 36 bin 810 TL, toplam ödeme ise 4 milyon 417 bin TL'ye ulaşıyordu. Bu durum son 6 ayda vatandaşın faiz yükünün 722 bin TL azaldığını ortaya koyuyor.