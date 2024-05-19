Konut fiyatları düşecek mi? Uzman isim açıkladı
Endeksa Genel Müdürü Görkem Öğüt: Durgun konut piyasasında 2022'deki yükseliş dalgası önümüzdeki iki yılda gerileyebilir.
Endeksa'nın Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, TÜİK'in açıkladığı Nisan 2024 Konut Satış İstatistiklerini ve güncel konut fiyatlarındaki değişimi değerlendirdi.
Öğüt, son 2 yılın en düşük konut satış adetlerini gördükleri bugünlerde fiyatların nominal olarak hala yükselişte olduğuna dikkati çekti.
Reel olarak fiyat artışı en düşük seviyede
Öğüt, Endeksa değerlendirmelerine baktıklarında fiyatlar nominal olarak geçen seneye ve ondan önceki seneye göre artmaya devam ettiğini ancak reel olarak fiyat artışının en düşük seviyesinde olduğunu aktararak, "Türkiye geneli ortalama gayrimenkul satış fiyatı rakamları, satılık konut piyasasında nominal artışın devam ettiğini gösteriyor.
Bir yıl içerisinde yüzde 54 arttı
Buna göre, satılık konut fiyatları, yıllık değer değişimlerine bakıldığında nisan itibarıyla bir yıl içerisinde yüzde 54 artmış durumda. Endeksa verilerine göre Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı 3 milyon 358 bin 940 lirayı bulurken, bu rakam Muğla'da 7,5 milyon, İstanbul'da 4,5 milyon lirayı aşmış durumda. Ancak konut fiyatları ülkedeki mevcut enflasyondan arındırıldığında yıllık satılık fiyat değişiminin yüzde 9 azaldığı görülüyor." ifadelerini kullandı.
'Konut fiyatlarında 2 yılda gerileme olabilir'
Konut piyasasında son dönemlerde alımların likiditeyle gerçekleştirildiğini vurgulayan Görkem Öğüt, özellikle yüksek segmentteki konutlarda bu nedenle çetin pazarlıklar yaşandığının altını çizerek, gayrimenkulde nakitin kuvvetli olduğu bir dönem olduğunu ve nakitle dönen bir piyasa olduğundan pazarlık payları da çok yükseldiğini aktardı.