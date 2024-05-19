Konut fiyatları düşecek mi? Uzman isim açıkladı

Reel olarak fiyat artışı en düşük seviyede

Öğüt, Endeksa değerlendirmelerine baktıklarında fiyatlar nominal olarak geçen seneye ve ondan önceki seneye göre artmaya devam ettiğini ancak reel olarak fiyat artışının en düşük seviyesinde olduğunu aktararak, "Türkiye geneli ortalama gayrimenkul satış fiyatı rakamları, satılık konut piyasasında nominal artışın devam ettiğini gösteriyor.