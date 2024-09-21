Konut fiyatları baş döndürüyor! İşte İstanbul’dan ev alamayanların en çok tercih ettiği 5 ilçe

İSTANBUL EV SATIŞINDA YİNE ZİRVEYE OTURDU

İstanbul, ağustos ayında konut satışlarında 19 bin 467 ile zirvenin sahibi oldu. İstanbul’u 12 bin 496 konut satışıyla Ankara, 7 bin 44 ile İzmir takip etti. Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 838 konutla İstanbul aldı. Bu ili 696 konutla Antalya ve 174 konutla Mersin takip etti.