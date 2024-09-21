Konut fiyatları baş döndürüyor! İşte İstanbul’dan ev alamayanların en çok tercih ettiği 5 ilçe
İstanbul’da konut fiyatları hızla artıyor. Dünyanın en prestijli şehirlerini bile sollayan İstanbul’da mütevazi semtlerde bile dairelerin kapısı milyonlarca liraya açılıyor. İstanbul’da yatırım hayal olunca rota farklı illere çevrildi. İşte İstanbul’dan ev alamayanların en çok tercih ettiği 5 ilçe
İstanbul’da konut fiyatları baş döndürücü bir şekilde artıyor. Megakentten mülk satın almak zorlaştı, fiyatların hızına yetişilmiyor. Konut kredisi faizlerinin yüksekliği bir süredir ev almak isteyenleri frenlemişti. Ancak bu süreçte konut piyasası canlılığını kaybetmedi. Yatırımcı yönünü uygun fiyatlı ev sahibi olabileceği illere çevrildi.
TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satış sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,9 artışla 134 bin 155'e yükseldi. Ocak-ağustosta ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artarak 806 bin 317'ye çıktı.
İSTANBUL EV SATIŞINDA YİNE ZİRVEYE OTURDU
İstanbul, ağustos ayında konut satışlarında 19 bin 467 ile zirvenin sahibi oldu. İstanbul’u 12 bin 496 konut satışıyla Ankara, 7 bin 44 ile İzmir takip etti. Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 838 konutla İstanbul aldı. Bu ili 696 konutla Antalya ve 174 konutla Mersin takip etti.
BAKANLIK FİYAT TAKİBİNDE
Satışlar arttı ama fiyatlar da hızını kaybetmedi. Alınan onca önleme rağmen fiyat dengesizlilkleri de sürüyor. Fiyatlardaki balon yeniden geri döndü. Bankaların konut kredisi oranlarını düşürmesinin ardından bu durumu fırsat bilen emlakçı ve ev sahipleri ilanları aynı gün arttırmaya başladı. Sosyal medyada artan fiyatlara tepkiler çığ gibi büyürken Ticaret Bakanlığı da fırsatçıları cezasız bırakmadı.