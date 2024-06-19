Konut fiyatları düşecek mi?
Uzmanlar, gayrimenkul yatırım fonunun (GYF) ABD, Avrupa, Asya Pasifik ve Afrika ülkelerinde uygulandığını belirterek, GYF'lerin konut arzını artıracağının dolayısıyla konut fiyatlarının aşağı yönlü hareket edeceğinin düşünüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Konut fiyatlarındaki artış devam ediyor.
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başkanlığı görevini de yürüten Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, gayrimenkul yatırım fonlarıyla (GYF) nitelikli yatırımcı tasarruflarının bir araya getirildiğini ve yatırımların gayrimenkullere yönlendirildiğini belirtti.
Son yıllarda konut sahipliği oranının giderek azaldığının altını çizen Tanrıvermiş, "Bunun çözümünde kullanılacak en önemli enstrümansa menkul kıymetleştirmedir. Bu sayede halk, gayrimenkule kolay şekilde ulaşabilir." dedi.
Tanrıvermiş, GYF'lere yönelik yatırımların yerli ya da yabancı tasarruf sahiplerince yapılabildiğini ve alınan katılım belgeleriyle yatırımcıların getirilerden payları oranında faydalanabildiklerini dile getirdi.
GYF'lerin profesyonel yönetim organlarınca işletildiğine işaret eden Tanrıvermiş, 2024 itibarıyla Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ihraç belgesi onaylanan 165 GYF bulunduğunu, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) verilerine göre GYF büyüklüğünün 2024'ün ilk çeyreğinde 75,8 milyar liraya ulaştığını kaydetti.