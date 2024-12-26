Konut fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimden fiyatlarla ilgili kritik uyarı
Konut fiyatları artış göstermesine rağmen satışlar devam ediyor. Uzmanlar, vatandaşların ellerindeki nakit paranın yanı sıra, yüksek kredi faizlerine rağmen bir miktar kredi kullanarak konut almaya çalıştığını belirtiyor.
Kasım ve Aralık ayında konut fiyatlarında artış yaşandı, ancak buna rağmen satışlar da arttı. Peki, konut fiyatları gelecekte nasıl bir seyir izleyecek? Konut kredilerindeki son durum nedir? İşte, konut piyasasıyla ilgili dikkat çeken analizler
TV100'de yer alan bilgilere göre; yüksek faiz oranlarına ve artan konut fiyatlarına rağmen, gerileyen konut satışları yeniden artış gösterdi. Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi, "Ekim ayından itibaren konut satışlarında önemli bir yükseliş yaşandı. Hatta son iki ayda satışlar, tarihsel ortalamalarına geri döndü" şeklinde açıklamada bulundu.
Konut kredi faizleri yüksek seyrini korusa da konut fiyatlarına zam beklentisi satışları hareketlendirdi. Selvi "Kredi kullanımları da arttı. Bu da şu anlama geliyor; kredi faizleri bu haldeyken bile insanlar bir şekilde konut sahibi olmaya çalışıyorlar.