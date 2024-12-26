Konut fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimden fiyatlarla ilgili kritik uyarı

Bu nasıl oluyor; örnek veriyorum, 3 milyonu var, alacağı ev 3,5 milyon ise küçük de olsa bir kredi ile tamamlayıcı şekilde kullanıp alıyorlar bu krediyi insanlar. Bu da konutta önümüzdeki yıl aslında vatandaşın da artış beklediğinin bir kanıtı olsa gerek" şeklinde konuştu.