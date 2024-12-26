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  4. Konut fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimden fiyatlarla ilgili kritik uyarı

Konut fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimden fiyatlarla ilgili kritik uyarı

Konut fiyatları artış göstermesine rağmen satışlar devam ediyor. Uzmanlar, vatandaşların ellerindeki nakit paranın yanı sıra, yüksek kredi faizlerine rağmen bir miktar kredi kullanarak konut almaya çalıştığını belirtiyor.

Konut fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimden fiyatlarla ilgili kritik uyarı - Sayfa 1

Kasım ve Aralık ayında konut fiyatlarında artış yaşandı, ancak buna rağmen satışlar da arttı. Peki, konut fiyatları gelecekte nasıl bir seyir izleyecek? Konut kredilerindeki son durum nedir? İşte, konut piyasasıyla ilgili dikkat çeken analizler

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Konut fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimden fiyatlarla ilgili kritik uyarı - Sayfa 2

TV100'de yer alan bilgilere göre; yüksek faiz oranlarına ve artan konut fiyatlarına rağmen, gerileyen konut satışları yeniden artış gösterdi. Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi, "Ekim ayından itibaren konut satışlarında önemli bir yükseliş yaşandı. Hatta son iki ayda satışlar, tarihsel ortalamalarına geri döndü" şeklinde açıklamada bulundu.

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Konut fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimden fiyatlarla ilgili kritik uyarı - Sayfa 3

Konut kredi faizleri yüksek seyrini korusa da konut fiyatlarına zam beklentisi satışları hareketlendirdi. Selvi "Kredi kullanımları da arttı. Bu da şu anlama geliyor; kredi faizleri bu haldeyken bile insanlar bir şekilde konut sahibi olmaya çalışıyorlar.

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Konut fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimden fiyatlarla ilgili kritik uyarı - Sayfa 4

Bu nasıl oluyor; örnek veriyorum, 3 milyonu var, alacağı ev 3,5 milyon ise küçük de olsa bir kredi ile tamamlayıcı şekilde kullanıp alıyorlar bu krediyi insanlar. Bu da konutta önümüzdeki yıl aslında vatandaşın da artış beklediğinin bir kanıtı olsa gerek" şeklinde konuştu.

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