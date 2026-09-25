Konut fiyatlarında dikkat çeken artış: Ankara öne çıktı, İstanbul zirvede kaldı

ANKARA BİRİNCİ SIRADA

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Ağustos 2026 itibarıyla en fazla konut satışının gerçekleştiği 30 il arasında, yıllık bazda metrekare fiyatlarının en fazla arttığı şehir yüzde 28,2 ile Ankara oldu. Ankara'yı yüzde 27,8 ile Kocaeli, yüzde 27,2 ile İstanbul, yüzde 24,9 ile Antalya ve yüzde 24,8 ile Elazığ izledi.