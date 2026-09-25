Konut fiyatlarında dikkat çeken artış: Ankara öne çıktı, İstanbul zirvede kaldı
Ağustos 2026 konut raporuna göre Türkiye genelinde ortalama konut satış fiyatı 5 milyon 311 bin liraya yükseldi. Konut fiyatlarındaki artışta Ankara öne çıkarken, İstanbul hem satış hacmi hem de 7,3 milyon liralık ortalama konut fiyatıyla zirvedeki yerini korudu. Raporda, kiraların en yüksek olduğu il de belli oldu. İşte Türkiye genelinde il il konut fiyatları ve kira verileri…
Emlakjet, Endeksa'nın verileriyle hazırlanan Ağustos 2026 Konut Değer Raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 42 bin 488 TL seviyesine ulaşırken, ortalama konut satış fiyatı 5 milyon 311 bin TL olarak kaydedildi.
Türkiye genelinde konut metrekare satış fiyatları son bir yılda nominal olarak yüzde 23,5 artış gösterdi. Ancak enflasyon etkisi dikkate alındığında yıllık değişim yüzde 6,2 düşüş olarak gerçekleşti. Bu veriler, konut fiyatlarının TL bazında yükselmeyi sürdürmesine rağmen enflasyon karşısında reel olarak değer kaybettiğine işaret etti.
ANKARA BİRİNCİ SIRADA
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Ağustos 2026 itibarıyla en fazla konut satışının gerçekleştiği 30 il arasında, yıllık bazda metrekare fiyatlarının en fazla arttığı şehir yüzde 28,2 ile Ankara oldu. Ankara'yı yüzde 27,8 ile Kocaeli, yüzde 27,2 ile İstanbul, yüzde 24,9 ile Antalya ve yüzde 24,8 ile Elazığ izledi.