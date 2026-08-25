Konut fiyatlarında zirve değişti: En pahalı iller belli oldu
Konut piyasasına ilişkin son veriler, iller arasındaki fiyat farkını bir kez daha ortaya koydu. Türkiye genelinde ortalama konut değeri 5,2 milyon TL seviyesinde bulunurken konut fiyatlarında zirve değişti. İşte detaylar...
Türkiye konut piyasasına yönelik güncel veriler, bölgeler arasındaki fiyat makasının açıldığını gösterdi. Emlakjet ve Endeksa verileriyle hazırlanan Konut Değer Raporu’na göre, Türkiye genelinde konutların ortalama metrekare satış fiyatı 41 bin 703 TL seviyesine yükseldi.
Raporda konut fiyatlarındaki yıllık nominal artış yüzde 23,3 olarak belirlenirken, enflasyon etkisinden arındırılan reel fiyatlarda aylık bazda sınırlı bir toparlanma yaşandığı görüldü.
Konut fiyatlarının en yüksek olduğu il Muğla oldu. Kentte ortalama metrekare satış fiyatı 87 bin 244 TL seviyesine ulaşırken, ortalama konut değeri 11 milyon 341 bin 720 TL olarak hesaplandı. Böylece Muğla, ortalama konut değeri açısından İstanbul'u geride bıraktı.