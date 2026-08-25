Konut fiyatlarında zirve değişti: En pahalı iller belli oldu

Konut fiyatlarının en yüksek olduğu il Muğla oldu. Kentte ortalama metrekare satış fiyatı 87 bin 244 TL seviyesine ulaşırken, ortalama konut değeri 11 milyon 341 bin 720 TL olarak hesaplandı. Böylece Muğla, ortalama konut değeri açısından İstanbul'u geride bıraktı.