Konut, ihtiyaç, taşıt kredisinde en ucuz oran ne?İşte 1.5 milyon, 250 ve 100 bin TL'nin geri ödemesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan son verilere göre tüketici kredilerinin toplam hacmi, 29 Ağustos ile sona eren haftada 2 trilyon 505 milyar 911 milyon TL’ye yükseldi. Kredi hacminde yeni zirve nokta da görülürken, önceki haftaya göre 31 milyar TL’lik artış dikkat çekti.