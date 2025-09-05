Konut, ihtiyaç, taşıt kredisinde en ucuz oran ne?İşte 1.5 milyon, 250 ve 100 bin TL'nin geri ödemesi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre tüketici kredilerinin toplam hacmi geçen hafta yaklaşık 31 milyar TL artarak 2 trilyon 506 milyar TL’ye dayandı. TCMB’nin de 11 Eylül’deki kritik faiz kararı yaklaşırken; konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde en düşük faiz oranlarını hangi bankaların verdiği merak ediliyor. 1.5 milyon TL'lik konut, 250 bin TL'lik taşıt ve 100 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ve toplam geri ödeme tablosu nasıl? İşte detaylar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan son verilere göre tüketici kredilerinin toplam hacmi, 29 Ağustos ile sona eren haftada 2 trilyon 505 milyar 911 milyon TL’ye yükseldi. Kredi hacminde yeni zirve nokta da görülürken, önceki haftaya göre 31 milyar TL’lik artış dikkat çekti.
İhtiyaç kredileri geçen hafta 1 trilyon 843 milyar TL’yi aşarak, toplam içinde en yüksek ağırlığa sahip oldu. Konut kredilerinin hacmi 608 milyar 841 milyar TL’ye çıkarken, taşıt kredileri 53 milyar 551 milyon TL’ye geriledi.
EN UCUZ KONUT KREDİLERİNİ HANGİ BANKALAR VERİYOR?
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu hafta bankalarca sunulan konut kredilerine bakıldığında en ucuz faiz oranları şöyle:
1-Ziraat Bankası: %2,69
2-Kuveyt Türk: %2,77
3-Halkbank: %2,79
4-Vakıfbank: %2,79
5-Vakıf katılım: %2,79
1,5 MİLYON TL KREDİNİN 8 YIL (96) VADELİ GERİ ÖDEME TABLOSU NASIL?
En düşük faiz oranı dikkate alınırsa konutta 96 ay vadeli 1,5 milyon TL’nin güncel geri ödeme tablosu şöyle:
-Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL
-Kredi Oranı: %2,69
-Kredi Vadesi: 96 ay
-Aylık ödeme: 43 bin 774 TL
-Toplam ödeme: 4 milyon 202 bin 288 TL