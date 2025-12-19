Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisinde en düşük oran hangi bankada? İşte geri ödeme tablosu ve oranlar
TCMB’nin faiz indirim kararının ardından konut kredisi faizlerinde gerileme görülmüştü. İhtiyaç kredilerinde ise bankalar, belirli tutar ve vadeler için sundukları kampanyalarla öne çıkıyor. Otomobil tarafında da yıl sonuna özel kampanyalar sürüyor. Tüm bu gelişmelerin kredi hacmindeki artışta etkili olduğu ifade ediliyor. En düşük oranlı konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri hangi bankalarda? En ucuz kredi seçeneklerinde örnek geri ödeme tabloları nasıl oluşuyor? İşte detaylar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, 12 Aralık ile sona eren haftada tüketici kredilerinin toplam hacmi 2 trilyon 829,90 milyar TL olarak gerçekleşti.
SON 4 HAFTANIN EN HIZLI ARTIŞI
Önceki haftaya göre tüketici kredisi hacminde yaklaşık 42 milyar liralık bir artış gözlemlendi. Bu artış, aynı zamanda son 4 haftanın da en hızlı artışı olarak dikkat çekti. Geçen hafta konut kredisi hacmi 3,8 milyar TL artarken, ihtiyaç kredisi bakiyesi 37 milyar ve taşıt kredileri 850 milyon TL yükseliş gösterdi.
KREDİLERDE YIL SONU ETKİSİ
TCMB’nin faiz indiriminin ardından konut kredisi oranlarında düşüş yaşanmıştı. İhtiyaç kredilerinde ise bankaların belli tutar ve vadelerde kampanyaları öne çıktı. Öte yandan otomobilde de yıl sonu kampanyaları devam ediyor. Bütün bu faktörlerin kredi hacmindeki artışta ekili olduğu belirtiliyor.