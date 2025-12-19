Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisinde en düşük oran hangi bankada? İşte geri ödeme tablosu ve oranlar

SON 4 HAFTANIN EN HIZLI ARTIŞI

Önceki haftaya göre tüketici kredisi hacminde yaklaşık 42 milyar liralık bir artış gözlemlendi. Bu artış, aynı zamanda son 4 haftanın da en hızlı artışı olarak dikkat çekti. Geçen hafta konut kredisi hacmi 3,8 milyar TL artarken, ihtiyaç kredisi bakiyesi 37 milyar ve taşıt kredileri 850 milyon TL yükseliş gösterdi.