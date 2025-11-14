Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisinde en uygun faiz oranlarını hangi bankalar veriyor?
Vatandaşlar konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi için en uygun faiz oranlarını hangi bankaların verdiğini merak ediyor. Peki kredi faizlerinde son durum ne? 1 milyon TL konut, 300 bin TL taşıt ve 100 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ve toplam ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Bankalarca sunulan kredi faizlerine bakıldığında TCMB’nin ekim ayındaki 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından kredi faiz oranlarında herhangi bir düşüş olmadığı görülüyor.
İŞTE EN UYGUN KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI VEREN BANKALAR
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 14 Kasım 2025 itibarıyla en uygun konut kredisi faiz oranlarını veren bankalar şöyle:
Ziraat Bankası: %2,69
Akbank: %2,69
QNB: %2,69
Halkbank: %2,69
Vakıf Katılım: %2,74
1 MİLYON TL KONUT KREDİSİNİN GERİ ÖDEME TABLOSU NASIL?
En düşük faiz oranına göre hesaplama yapıldığında 1 milyon TL konut kredisinin 120 ay vadeli aylık ve toplam geri ödeme tablosu şöyle:
Kredi Tutarı: 1 milyon TL
Kredi Vadesi: 120 ay
Kredi Oranı: %2,69
Aylık taksit: 28 bin 60 TL
Toplam geri ödeme: 3 milyon 395 bin 44 TL