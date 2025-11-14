Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisinde en uygun faiz oranlarını hangi bankalar veriyor?

1 MİLYON TL KONUT KREDİSİNİN GERİ ÖDEME TABLOSU NASIL?

En düşük faiz oranına göre hesaplama yapıldığında 1 milyon TL konut kredisinin 120 ay vadeli aylık ve toplam geri ödeme tablosu şöyle:

Kredi Tutarı: 1 milyon TL

Kredi Vadesi: 120 ay

Kredi Oranı: %2,69

Aylık taksit: 28 bin 60 TL

Toplam geri ödeme: 3 milyon 395 bin 44 TL