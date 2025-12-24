Konut kredileri 28 ayın en düşüğünde! 1 milyon ve 3 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?İşte oranlar

En yüksek oran ise 5 Nisan 2024 haftasında yüzde 45,14 olmuştu. Geçen yıl ortalarında bankalarda en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 3,05 iken, bu rakam yüzde 2,49’a kadar geriledi. Böylece 10 yıl vadeli 1 milyon liralık kredi için aylık ödenen rakam 31 bin 352 liradan 26 bin 273 liraya düşmüş oldu.

Toplam ödenen tutar ise 609 bin lira düşüşle 3 milyon 153 bin liraya geriledi.