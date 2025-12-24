Konut kredileri 28 ayın en düşüğünde! 1 milyon ve 3 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?İşte oranlar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan indirimler bankalarca sunulan konut kredilerinin faiz oranlarına da yansıdı. Ev sahibi olmak isteyenler konut kredisi faiz oranlarını merak ediyor. İşte banka banka 2025'in en güncel konut kredisi faiz oranları ve 1 ve 3 milyon TL için geri ödeme planları...
Merkez Bankası verilerine göre, bankalarca açılan konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı 12 Aralık haftasında yüzde 37,63 ile 28 ayın en düşüğüne geriledi. Bundan önceki düşük rakam 1 Eylül 2023’te yüzde 35,69 şeklindeydi.
En yüksek oran ise 5 Nisan 2024 haftasında yüzde 45,14 olmuştu. Geçen yıl ortalarında bankalarda en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 3,05 iken, bu rakam yüzde 2,49’a kadar geriledi. Böylece 10 yıl vadeli 1 milyon liralık kredi için aylık ödenen rakam 31 bin 352 liradan 26 bin 273 liraya düşmüş oldu.
Toplam ödenen tutar ise 609 bin lira düşüşle 3 milyon 153 bin liraya geriledi.
KuveytTürk
Konut Finansmanı: 1 milyon TL
Kar Payı Oranı: 2,81%
Vade Sayısı: 120 Ay
Aylık Taksit: 29 bin 148 TL
Toplam Ödeme: 3 milyon 523 bin 471 TL
Konut Finansmanı: 3 milyon TL
Kar Payı Oranı: 2,81%
Vade Sayısı: 120 Ay
Aylık Taksit: 87 bin 444 TL
Toplam Ödeme: 10 milyon 528 bin 994 TL