  Konut kredileri 28 ayın en düşüğünde! 1 milyon ve 3 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?İşte oranlar

Konut kredileri 28 ayın en düşüğünde! 1 milyon ve 3 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?İşte oranlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan indirimler bankalarca sunulan konut kredilerinin faiz oranlarına da yansıdı. Ev sahibi olmak isteyenler konut kredisi faiz oranlarını merak ediyor. İşte banka banka 2025'in en güncel konut kredisi faiz oranları ve 1 ve 3 milyon TL için geri ödeme planları...

Konut kredileri 28 ayın en düşüğünde! 1 milyon ve 3 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?İşte oranlar

Merkez Bankası verilerine göre, bankalarca açılan konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı 12 Aralık haftasında yüzde 37,63 ile 28 ayın en düşüğüne geriledi. Bundan önceki düşük rakam 1 Eylül 2023’te yüzde 35,69 şeklindeydi. 

Konut kredileri 28 ayın en düşüğünde! 1 milyon ve 3 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?İşte oranlar

En yüksek oran ise 5 Nisan 2024 haftasında yüzde 45,14 olmuştu. Geçen yıl ortalarında bankalarda en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 3,05 iken, bu rakam yüzde 2,49’a kadar geriledi. Böylece 10 yıl vadeli 1 milyon liralık kredi için aylık ödenen rakam 31 bin 352 liradan 26 bin 273 liraya düşmüş oldu.

Toplam ödenen tutar ise 609 bin lira düşüşle 3 milyon 153 bin liraya geriledi.

Konut kredileri 28 ayın en düşüğünde! 1 milyon ve 3 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?İşte oranlar

KuveytTürk

Konut Finansmanı: 1 milyon TL

Kar Payı Oranı: 2,81%

Vade Sayısı: 120 Ay

Aylık Taksit: 29 bin 148 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 523 bin 471 TL

Konut Finansmanı: 3 milyon TL

Kar Payı Oranı: 2,81%

Vade Sayısı: 120 Ay

Aylık Taksit: 87 bin 444 TL

Toplam Ödeme: 10 milyon 528 bin 994 TL

Konut kredileri 28 ayın en düşüğünde! 1 milyon ve 3 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?İşte oranlar

Türkiye Finans

Konut Finansmanı: 1 milyon TL

Kar Payı Oranı: 3,08%

Vade Sayısı: 120 Ay

Aylık Taksit: 31 bin 630 TL

Toplam Ödeme: 3 milyon 814 bin 321 TL

Konut Finansmanı: 3 milyon TL

Kar Payı Oranı: 3,08%

Vade Sayısı: 120 Ay

Aylık Taksit: 94 bin 890 TL

Toplam Ödeme: 11 milyon 415 bin 564 TL

