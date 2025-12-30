Konut kredileri en düşük seviyede! İşte banka banka 1.000.000 TL'nin 120 ay geri ödemesi

Konut kredilerinde uzun süredir beklenen tablo ortaya çıktı. Faiz oranlarının yılın son günlerinde dip seviyeleri görmesiyle birlikte bankalar 1 milyon TL’lik konut kredisi için yeni ödeme planlarını güncelledi; 120 ay vadede toplam geri ödeme yeniden şekillendi. 2025’in sonuna yaklaşılırken düşen faizler konut finansmanında dengeleri değiştirdi. Bankalar, yılın en düşük oranlarıyla sundukları konut kredilerinde 1.000.000 TL’nin 120 ay vadeli geri ödeme tutarlarını tek tek açıkladı ve ev sahibi olmayı planlayanlar için yeni bir tablo ortaya çıktı.