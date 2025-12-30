  1. Ekonomim
  4. Konut kredileri en düşük seviyede! İşte banka banka 1.000.000 TL'nin 120 ay geri ödemesi

Faizlerin düşmesiyle beraber bankalar da konut kredisinde yeni güncellemeleri duyurdu. Buna göre 2025 yılındaki en düşük faiz oranı yılın son günlerinde geldi. İşte banka banka konut kredilerinin geri ödemeleri

Konut kredilerinde uzun süredir beklenen tablo ortaya çıktı. Faiz oranlarının yılın son günlerinde dip seviyeleri görmesiyle birlikte bankalar 1 milyon TL’lik konut kredisi için yeni ödeme planlarını güncelledi; 120 ay vadede toplam geri ödeme yeniden şekillendi. 2025’in sonuna yaklaşılırken düşen faizler konut finansmanında dengeleri değiştirdi. Bankalar, yılın en düşük oranlarıyla sundukları konut kredilerinde 1.000.000 TL’nin 120 ay vadeli geri ödeme tutarlarını tek tek açıkladı ve ev sahibi olmayı planlayanlar için yeni bir tablo ortaya çıktı.

Akbank

İlk Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı

%2,65

Aylık Taksit

27.700,65 TL

Toplam Ödeme

3.354.838 TL

Albaraka Türk

3 Ay Ertelemeli Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı

%2,65

Aylık Taksit

27.700,65 TL

Toplam Ödeme

3.348.972 TL

İş Bankası

Ev Kredisi

Faiz Oranı

%2,69

Aylık Taksit

28.060,70 TL

Toplam Ödeme

3.398.984 TL

