Konut kredilerinde faizler geri çekildi: 2 milyon TL’nin aylık taksidi ve toplam ödemesi ne kadar?
Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, son dönemde konut kredisi faiz oranları, konut fiyatları ve piyasadaki hareketlilik üzerindeki gelişmeleri yakından izliyor. Bazı kamu ve özel bankalarda aylık konut kredisi faizleri yüzde 2,49 ile 2,70 seviyelerine kadar gerilerken, birçok bankada oranlar yüzde 3,10 ile 3,50 aralığında seyretmeye devam ediyor. Peki, 2 milyon TL konut kredisi kullanan bir tüketici, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarına göre aylık ne kadar ödeme yapar? İşte detaylar...
Merkez Bankası’nın geçen hafta açıkladığı faiz kararıyla politika faizi yüzde 37’ye çekildi. Faizdeki bu geri çekilme, bankaların fonlama maliyetlerini düşürürken kredi faizlerine de kademeli olarak yansımaya başladı.
Bazı kamu ve özel bankalarda konut kredisi faiz oranları aylık yüzde 2,49–2,70 aralığına kadar inerken, pek çok bankada oranlar halen aylık yüzde 3,10 ile 3,50 bandında seyrediyor. Bu tablo, konut kredisi kullanmayı planlayan vatandaşların hesaplarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.
Peki, 2 milyon liralık konut kredisi çeken bir tüketici, farklı faiz oranlarına göre aylık ne kadar taksit öder, toplam geri ödeme ne seviyeye çıkar? Güncel oranlarla ortaya çıkan tablo ve öne çıkan kredi seçenekleri dikkat çekiyor.