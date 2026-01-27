Konut kredilerinde faizler geri çekildi: 2 milyon TL’nin aylık taksidi ve toplam ödemesi ne kadar?

Bazı kamu ve özel bankalarda konut kredisi faiz oranları aylık yüzde 2,49–2,70 aralığına kadar inerken, pek çok bankada oranlar halen aylık yüzde 3,10 ile 3,50 bandında seyrediyor. Bu tablo, konut kredisi kullanmayı planlayan vatandaşların hesaplarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.