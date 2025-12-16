Konut kredilerinde gerileme! En ucuz konut kredisi hangi bankada? İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi
Merkez Bankası’nın geçen hafta aldığı faiz indirimi kararının ardından konut kredisi faizlerinde düşüş süreci sürüyor. Uzun süredir yüzde 2,69 düzeyinde değişmeyen konut kredisi oranları, geçen hafta ilk etapta yüzde 2,65’e gerilemişti. Son olarak konut kredilerinde bir indirim daha yapıldı. Peki, 16 Aralık 2025 itibarıyla en düşük konut kredisini hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL kredinin geri ödemesi kaç TL oldu? İşte detaylar...
ZİRAAT BANKASI FAİZİ DÜŞÜRDÜ
Bu hafta başında ise Ziraat Bankası’ndan yeni indirim hamlesi geldi. Banka “Konut Kredisi Ürün Paketi” kapsamında faiz oranını %2,69 seviyesinden %2,49’a çekti. Böylece konut kredilerinde son ayların en düşük sevileri de görülmüş oldu.
EN UCUZ KONUT KREDİLERİ
16 Aralık 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük konut kredileri şöyle sıralanıyor:
-Ziraat Bankası: %2,49
-Akbank: %2,65
-Halkbank: %2,69