Konut kredilerinde son durum! 5 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka oranlar...
2026 yılı itibarıyla ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. 120 ay vade ile 5 milyon TL tutarındaki konut kredilerinde faiz oranlarının yüzde 2,49 ile yüzde 2,85 aralığında değiştiği görülüyor. Bu oranlara göre aylık taksit tutarı ortalama 130 bin TL seviyesinde hesaplanıyor. İşte, 2026 itibarıyla 5 milyon TL'lik konut kredisinde güncel faiz oranları ve ödeme detayları…
2026 yılıyla birlikte konut sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar, bankaların güncel kredi faizlerini yakından izlemeyi sürdürüyor.
120 ay vadeli 5 milyon TL tutarındaki konut kredilerinde uygulanan faiz oranlarının yüzde 2,49 ile yüzde 2,85 aralığında seyrettiği görülüyor.
İşte, 2026 itibarıyla 5 milyon TL’lik konut kredisinde geçerli faiz oranları ve ödeme seçenekleri…
AKBANK
Akbank, 120 ay vadeli 5 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı şöyle:
Faiz oranı: Yüzde 2,49
Aylık taksit: 131.366,00 TL
Toplam ödeme: 15.825.670 TL