Konut kredilerinde son durum! 5 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka oranlar...

2026 yılı itibarıyla ev sahibi olmayı planlayan vatandaşlar, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. 120 ay vade ile 5 milyon TL tutarındaki konut kredilerinde faiz oranlarının yüzde 2,49 ile yüzde 2,85 aralığında değiştiği görülüyor. Bu oranlara göre aylık taksit tutarı ortalama 130 bin TL seviyesinde hesaplanıyor. İşte, 2026 itibarıyla 5 milyon TL'lik konut kredisinde güncel faiz oranları ve ödeme detayları…

2026 yılıyla birlikte konut sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar, bankaların güncel kredi faizlerini yakından izlemeyi sürdürüyor.

120 ay vadeli 5 milyon TL tutarındaki konut kredilerinde uygulanan faiz oranlarının yüzde 2,49 ile yüzde 2,85 aralığında seyrettiği görülüyor.

İşte, 2026 itibarıyla 5 milyon TL’lik konut kredisinde geçerli faiz oranları ve ödeme seçenekleri…

AKBANK

Akbank, 120 ay vadeli 5 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı şöyle:

Faiz oranı: Yüzde 2,49

Aylık taksit: 131.366,00 TL

Toplam ödeme: 15.825.670 TL

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, 120 ay vadeli 5 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı şöyle:

Faiz oranı: Yüzde 2,70

Aylık taksit: 140.754,52 TL

Toplam ödeme: 16.952.142 TL

