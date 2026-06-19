Konut kredilerinde son durum! En düşük konut kredisi hangi bankada? İşte banka banka güncel oranlar
TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde ipotekli satışların toplam içindeki payı yükseldi. Bankalarda yaşanan hareketlilik sonrası ilk kez ev sahibi olmayı ve gayrimenkul geliri elde etmek isteyen milyonlarca kişi konut kredilerinde son durumu araştırmaya başladı. Peki en düşük konut kredisi hangi bankada? İşte banka banka faiz oranları...
Milyonlarca kişi ev hayalini hayata geçirmeyi planlıyor. Özellikle ilk evini alacaklar veya gayrimenkul geliri elde etmek isteyenler birikimlerini de katarak ev almayı istiyor.
İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARINDA HAREKETLİLİK
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan Mayıs ayı Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri ev alacaklar için dikkat çeken gelişmeyi ortaya koydu. İlk el konut satışlarının payı yüzde 32,4, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 67,6 olurken, toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %21,2 oldu.
KONUT KREDİLERİNDE SON DURUM NE?
Bankalarda yaşanan hareketliliğin ardından konut kredilerinde güncel faiz oranları merak edilmeye başlandı. Merkez Bankası'nın Haziran ayında da politika faizinde pas kararı vermesinin ardından konut kredilerinde yatay seyir sürüyor. TCMB'nin faiz indirimi yapması durumunda düşmesi beklenen konut kredilerinde şu anda en düşük faiz yüzde 2,49'luk faiz oranı ile kamu bankası tarafından sunuluyor. Özel bankalar ve katılım bankalarında ise faiz oranları %2,63 - %2,75 civarına kadar inebiliyor. Bazı özel bankalarda ise faiz oranları yüzde 3,50'nin üzerine çıkabiliyor.
İşte banka banka 1 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı: