Konut kredilerinde son durum! En düşük konut kredisi hangi bankada? İşte banka banka güncel oranlar

KONUT KREDİLERİNDE SON DURUM NE?

Bankalarda yaşanan hareketliliğin ardından konut kredilerinde güncel faiz oranları merak edilmeye başlandı. Merkez Bankası'nın Haziran ayında da politika faizinde pas kararı vermesinin ardından konut kredilerinde yatay seyir sürüyor. TCMB'nin faiz indirimi yapması durumunda düşmesi beklenen konut kredilerinde şu anda en düşük faiz yüzde 2,49'luk faiz oranı ile kamu bankası tarafından sunuluyor. Özel bankalar ve katılım bankalarında ise faiz oranları %2,63 - %2,75 civarına kadar inebiliyor. Bazı özel bankalarda ise faiz oranları yüzde 3,50'nin üzerine çıkabiliyor.

İşte banka banka 1 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı: