Konut kredisi faiz oranları değişti! 287 bin TL tasarruf imkanı: 1 milyon TL'nin ödemesi ne kadar?

Yeni faiz oranlarıyla 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik konut kredisi kullanan bir kişinin aylık taksiti 2.392 TL daha az olabilir. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, güncellenen faiz oranlarını değerlendirerek konut kredisi maliyetlerindeki düşüşle ilgili şu açıklamayı yaptı: