Konut kredisi faiz oranları değişti! 287 bin TL tasarruf imkanı: 1 milyon TL'nin ödemesi ne kadar?
Konut kredisi faiz oranları değişti! Peki bankaların konut kredisi faiz oranları ne? 1 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Merkez Bankası’nın Ocak 2025'te politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47,5’ten yüzde 45’e çekmesi, konut kredisi faizlerinde değişime neden oldu. Bankalar arasında faiz oranları farklılık gösterirken, en düşük konut kredisi faizi yüzde 2,75 seviyesinde bulunuyor.
Yeni faiz oranlarıyla 120 ay vadeli 1 milyon TL’lik konut kredisi kullanan bir kişinin aylık taksiti 2.392 TL daha az olabilir. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, güncellenen faiz oranlarını değerlendirerek konut kredisi maliyetlerindeki düşüşle ilgili şu açıklamayı yaptı:
287 BİN TL TASARRUF!
Önceki faiz oranı: %3,05
Güncellenen faiz oranı: %2,79
120 ay vadeli kredi taksiti (önceki): 31.952 TL
120 ay vadeli kredi taksiti (güncel): 28.960 TL
Aylık fark: 2.392 TL
Toplam tasarruf: 287.000 TL