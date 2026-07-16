Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 1 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi

Ev sahibi olmak isteyenler, bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını yakından izliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz kararının ardından birçok banka konut kredisi faizlerinde güncellemeye gitti. Peki, 1 milyon TL tutarında ve 5 yıl vadeli konut kredisi kullanan bir kişinin aylık taksit ödemesi ne kadar oldu?