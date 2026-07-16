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  4. Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 1 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi

Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 1 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi

Konut kredisi faizleri değişti. Bankaların güncel oranlarını açıklamasıyla birlikte 1 milyon TL'lik 60 ay vadeli konut kredisinin aylık taksit tutarı ve toplam geri ödemesi yeniden hesaplandı.

Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 1 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi - Sayfa 1

Ev sahibi olmak isteyenler, bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını yakından izliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz kararının ardından birçok banka konut kredisi faizlerinde güncellemeye gitti. Peki, 1 milyon TL tutarında ve 5 yıl vadeli konut kredisi kullanan bir kişinin aylık taksit ödemesi ne kadar oldu?

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Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 1 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi - Sayfa 2

İşte banka banka 1 milyon TL konut kredisi için uygulanan güncel faiz oranları ve 60 ay vadeli aylık taksit tutarları...

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Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 1 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi - Sayfa 3

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 3,16

Aylık Taksit: 37.380,00 TL

Toplam Ödeme: 2.284.580 TL

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Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 1 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi - Sayfa 4

AL BARAKA

Faiz Oranı: Yüzde 2,80

Aylık Taksit: 34.598,00 TL

Toplam Ödeme: 2.100.000 TL

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