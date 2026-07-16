Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 1 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi
Konut kredisi faizleri değişti. Bankaların güncel oranlarını açıklamasıyla birlikte 1 milyon TL'lik 60 ay vadeli konut kredisinin aylık taksit tutarı ve toplam geri ödemesi yeniden hesaplandı.
Ev sahibi olmak isteyenler, bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını yakından izliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz kararının ardından birçok banka konut kredisi faizlerinde güncellemeye gitti. Peki, 1 milyon TL tutarında ve 5 yıl vadeli konut kredisi kullanan bir kişinin aylık taksit ödemesi ne kadar oldu?
İşte banka banka 1 milyon TL konut kredisi için uygulanan güncel faiz oranları ve 60 ay vadeli aylık taksit tutarları...