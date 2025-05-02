Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte banka banka 120 ay vadeli 1 milyon TL'nin geri ödemesi
Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların konut kredisine olan ilgisi artarken, bankalar da faiz oranlarını güncelledi. Bu gelişmeyle birlikte, 10 yıl vadeli 1 milyon TL’lik konut kredisinin geri ödeme tutarı da netleşti. Peki, 1 milyon TL’lik kredi için güncel ödeme planı nasıl oldu? İşte ayrıntılar…
Artan kira fiyatları nedeniyle ev sahibi olma isteği güçlenen vatandaşlar, çareyi konut kredilerinde arıyor. Özellikle ilkbahar aylarında konut piyasasında yaşanan canlanma, kredi taleplerinde de artışa neden oluyor. Bu artan talebe karşılık olarak bankalar, konut kredisi faiz oranlarında güncellemeye gidiyor.
1 Mayıs 2025 itibarıyla bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları incelendiğinde, en düşük faiz oranı yüzde 2,59, en yüksek faiz oranı ise yüzde 5,89 seviyesinde bulunuyor.
Peki, 1 milyon TL'lik konut kredisi çeken bir vatandaşın ödemesi gereken rakam ne kadar? İşte detaylar...