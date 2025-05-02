Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte banka banka 120 ay vadeli 1 milyon TL'nin geri ödemesi

Artan kira fiyatları nedeniyle ev sahibi olma isteği güçlenen vatandaşlar, çareyi konut kredilerinde arıyor. Özellikle ilkbahar aylarında konut piyasasında yaşanan canlanma, kredi taleplerinde de artışa neden oluyor. Bu artan talebe karşılık olarak bankalar, konut kredisi faiz oranlarında güncellemeye gidiyor.