Konut kredisi faiz oranları düştü: 500 bin ve 1 milyon TL'nin 120 ay vadeli aylık ve toplam ödemesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ayında gerçekleştirdiği faiz indiriminin ardından konut kredisi faiz oranları da düştü. 14 Ocak 2025 itibarıyla 120 ay vadeli konut kredisi sunan bankaların güncel faiz oranları ve ödeme planları belli oldu. Peki 500 bin ve 1 milyon TL'lik konut kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? Hangi bankanın faiz oranı ne kadar? İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ayında gerçekleştirdiği faiz indiriminin ardından konut kredisi faiz oranlarında da düşüş gözlendi.
14 Ocak 2025 itibarıyla 120 ay vadeli konut kredisi sunan bankaların güncel faiz oranları ve ödeme planları belli oldu.
Peki 500 bin ve 1 milyon TL'lik konut kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? Hangi bankanın faiz oranı ne kadar?