Konut kredisi faiz oranları güncellendi: İşte 3 milyon TL'nin geri ödemesi
Ev almak isteyen vatandaşlar, konut kredisi faiz oranlarıyla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, en uygun konut kredisi hangi bankada? İşte güncel faiz oranları...
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından konut kredisi oranları da güncellendi. Yeni ev sahibi olmak isteyen birçok kişi, bankaların konut kredisi faizlerini araştırıyor. Bankalar, konut kredisi faiz oranlarını yeniden düzenledi.
Krediyle konut almak isteyenler için 3 milyon TL'nin 5 yıllık vadeli konut kredisi faiz oranları belli oldu.
İşte güncel faiz oranları...
AKBANK
Faiz Oranı: %3,02
Aylık Taksit: 108.863,78 TL
Toplam Ödeme: 6.561.446 TL
ING
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 110.497,55 TL
Toplam Ödeme: 6.654.973 TL