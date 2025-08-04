Konut kredisi faiz oranları güncellendi: Peki 1 milyon TL'nin 60 ay vadeli geri ödemesi ne kadar?
Konut piyasasındaki hareketlilik, ev sahibi olmak isteyenleri konut kredisi faizlerine yöneltti. Faiz oranlarını merak eden vatandaşlar araştırmalarını yoğunlaştırırken, 1 milyon TL tutarında kredi için aylık taksitler ve toplam geri ödeme miktarı, bankaların sunduğu en uygun seçeneklere göre şekilleniyor. Peki, 1 milyon TL konut kredisinin 60 ay vadeli geri ödemesi ne kadar? İşte güncel konut kredisi faiz oranları ve detaylar...
Ev sahibi olmayı planlayanlar için en düşük faizli konut kredisi seçenekleri gündemdeki yerini koruyor. Bankalar arasında yapılan karşılaştırmalara göre, en cazip konut kredisi şu anda %2,89 faiz oranıyla sunuluyor. Bu oranla birlikte, 1 milyon TL tutarında ve 60 ay vadeli bir kredinin toplam geri ödeme tutarı ne kadar?
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