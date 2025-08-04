  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Konut kredisi faiz oranları güncellendi: Peki 1 milyon TL'nin 60 ay vadeli geri ödemesi ne kadar?

Konut kredisi faiz oranları güncellendi: Peki 1 milyon TL'nin 60 ay vadeli geri ödemesi ne kadar?

Konut piyasasındaki hareketlilik, ev sahibi olmak isteyenleri konut kredisi faizlerine yöneltti. Faiz oranlarını merak eden vatandaşlar araştırmalarını yoğunlaştırırken, 1 milyon TL tutarında kredi için aylık taksitler ve toplam geri ödeme miktarı, bankaların sunduğu en uygun seçeneklere göre şekilleniyor. Peki, 1 milyon TL konut kredisinin 60 ay vadeli geri ödemesi ne kadar? İşte güncel konut kredisi faiz oranları ve detaylar...

Konut kredisi faiz oranları güncellendi: Peki 1 milyon TL'nin 60 ay vadeli geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 1

Ev sahibi olmayı planlayanlar için en düşük faizli konut kredisi seçenekleri gündemdeki yerini koruyor. Bankalar arasında yapılan karşılaştırmalara göre, en cazip konut kredisi şu anda %2,89 faiz oranıyla sunuluyor. Bu oranla birlikte, 1 milyon TL tutarında ve 60 ay vadeli bir kredinin toplam geri ödeme tutarı ne kadar?

1 | 11
Konut kredisi faiz oranları güncellendi: Peki 1 milyon TL'nin 60 ay vadeli geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 2

İŞTE BANKALARIN 2025 KONUT KREDİSİ GÜNCEL FAİZ ORANLARI

2 | 11
Konut kredisi faiz oranları güncellendi: Peki 1 milyon TL'nin 60 ay vadeli geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 3

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 35.285,70 TL
Toplam Ödeme: 2.144.902 TL

3 | 11
Konut kredisi faiz oranları güncellendi: Peki 1 milyon TL'nin 60 ay vadeli geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 4

KUVEYTTÜRK

Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 35.285,70 TL
Toplam Ödeme: 2.144.902 TL

4 | 11