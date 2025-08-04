Konut kredisi faiz oranları güncellendi: Peki 1 milyon TL'nin 60 ay vadeli geri ödemesi ne kadar?

Ev sahibi olmayı planlayanlar için en düşük faizli konut kredisi seçenekleri gündemdeki yerini koruyor. Bankalar arasında yapılan karşılaştırmalara göre, en cazip konut kredisi şu anda %2,89 faiz oranıyla sunuluyor. Bu oranla birlikte, 1 milyon TL tutarında ve 60 ay vadeli bir kredinin toplam geri ödeme tutarı ne kadar?