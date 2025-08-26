Konut kredisi faiz oranları ne? 1 milyon, 1,5 ve 2 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar?
Ev almak iseyenler konut kredisi faizlerinde daha fazla düşüş bekliyor. TCMB’nin eylüldeki faiz kararı öncesinde konut kredisi oranlarının “beklemeye” geçtiği görülüyor. En düşük konut kredisi oranı bu hafta da %2,69 olarak öne çıktı. Peki 1 milyon TL, 1,5 milyon TL ve 2 milyon TL kredinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre, 15 Ağustos haftası itibarıyla konut kredilerinin toplam büyüklüğü 601 milyar 201 milyon TL’ye yükseldi. Bir önceki hafta söz konusu kredi hacmi 598 milyar 646 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Böylece bir haftalık süreçte konut kredisi hacminde 2 milyar 555 milyon liralık artış gerçekleşti.
FAİZDE GÖZLER EYLÜL AYINDA
Bu arada ‘akım’ olarak takip edilen son 13 haftalık süreç dikkate alındığında da tüketiciler yaklaşık 30 milyar liralık konut kredisi kullandı. Son durumda konut kredilerinin tüketici kredileri içinde ağırlığı ise yüzde 24,58 düzeyinde gerçekleşti.
Bankalarca sunulan konut kredisi oranlarına bakıldığında ise bu hafta yeni bir indirim gerçekleşmediği görüldü. TCMB’nin eylül ayındaki faiz kararı öncesinde konut kredisi oranlarının da “beklemeye” geçtiği görülüyor.