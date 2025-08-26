Konut kredisi faiz oranları ne? 1 milyon, 1,5 ve 2 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre, 15 Ağustos haftası itibarıyla konut kredilerinin toplam büyüklüğü 601 milyar 201 milyon TL’ye yükseldi. Bir önceki hafta söz konusu kredi hacmi 598 milyar 646 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Böylece bir haftalık süreçte konut kredisi hacminde 2 milyar 555 milyon liralık artış gerçekleşti.