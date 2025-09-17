Konut kredisi faiz oranlarında düşüş: 1 milyon TL'nin aylık ve toplam ödemesi ne kadar?

Haftalardır sadece bir kamu bankasında en ucuz konut kredisi oranı yüzde 2,69 seviyesinde bulunuyordu. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu hafta iki banka daha konut kredisinde faiz oranlarını yüzde 2,69’a çekti. Öte yandan birçok bankada da oranlar yüzde 3,0 seviyesinin altında geriledi.