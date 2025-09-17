Konut kredisi faiz oranlarında düşüş: 1 milyon TL'nin aylık ve toplam ödemesi ne kadar?
Ev alma hayali kuranlar için haftalardır sadece bir kamu bankasında en ucuz konut kredisi oranı yüzde 2,69 seviyesinde bulunuyordu. Bu hafta iki bankada daha oranlar yüzde 2,69 seviyesine geriledi. Birçok bankada da konut kredisi fa,z oranları yüzde 3,0’ün altına düştü. Peki en düşük konut kredisi faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL konut kredisinin güncel aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar....
Merkez Bankası'nın 11 Eylül’deki Para Politikası Kurulu toplantısında faizi 250 baz puan indirmesinin ardından kredi oranlarında da dikkat çeken gerilemeler yaşanıyor.
Ev almak isteyenlerin dikkatle takip ettiği konut kredilerinde bankalar indirim yarışına başladı.
Haftalardır sadece bir kamu bankasında en ucuz konut kredisi oranı yüzde 2,69 seviyesinde bulunuyordu. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu hafta iki banka daha konut kredisinde faiz oranlarını yüzde 2,69’a çekti. Öte yandan birçok bankada da oranlar yüzde 3,0 seviyesinin altında geriledi.
EN UCUZ KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI HANGİ BANKALARDA?
17 Eylül itibarıyla bankalarca sunulan en ucuz konut kredisi oranları şöyle:
*Ziraat Bankası: %2,69
* Akbank: %2,69
* Kuveyt Türk: %2,69
* Halkbank: %2,70
* İş Bankası: %2,79
* Vakıf Katılım: %2,79
* QNB: %2,85
* TEB: %2,85
* Yapı Kredi: %2,99
* Garanti BBVA: %2,99