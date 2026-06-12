Konut kredisi faiz oranlarında son durum: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Peki, şu anda en düşük faiz oranıyla konut kredisi veren banka hangisi? 1 milyon TL tutarında çekilecek bir konut kredisinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarı ne kadar oluyor? İşte bankalara göre güncel konut kredisi faiz oranları ve 60 ay vadeli 1 milyon TL'nin ödeme planı...