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  4. Konut kredisi faiz oranlarında son durum: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?

Konut kredisi faiz oranlarında son durum: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?

Konut almak isteyenler bankaların faiz oranlarını araştırıyor. Peki en uygun faizli konut kredisini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin aylık ve toplam ödemesi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları ve 1 milyon TL'nin geri ödeme tablosu...

Konut kredisi faiz oranlarında son durum: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 1

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Peki, şu anda en düşük faiz oranıyla konut kredisi veren banka hangisi? 1 milyon TL tutarında çekilecek bir konut kredisinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarı ne kadar oluyor? İşte bankalara göre güncel konut kredisi faiz oranları ve 60 ay vadeli 1 milyon TL'nin ödeme planı...

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Konut kredisi faiz oranlarında son durum: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 2

QNB

Faiz Oranı: %2,84

Aylık Taksit: 34.903,46 TL

Toplam Ödeme: 2.119.457 TL

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Konut kredisi faiz oranlarında son durum: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 3

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 37.616,37 TL

Toplam Ödeme: 2.282.082 TL

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Konut kredisi faiz oranlarında son durum: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 4

DENİZBANK

Faiz Oranı: %3,31

Aylık Taksit: 38.565,90 TL

Toplam Ödeme: 2.339.054 TL

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