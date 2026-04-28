Konut kredisi faiz oranlarında son durum ne? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar?
Ev almak isteyenler bankaların kredi faiz oranlarını araştırıyor. Peki en ucuz konut kredisi faiz oranlarını hangi bankalar sunuyor? 1 milyon TL’nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte faiz oranları ve 1 milyon TL'nin ödeme tablosu...
Ev almak isteyenler bankaların kredi faiz oranlarını merak ediyor. En uygun faizli konut kredisini hangi bankanın verdiği araştırılıyor.
Peki en ucuz konut kredisi faiz oranlarını hangi bankalarda? 1 milyon TL’nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte faiz oranları ve 1 milyon TL'nin ödeme tablosu...
Ziraat Bankası: %2,49 (1 milyon TL'ye kadar)
Ziraat Katılım: %2,59 (Faiz oranı)
Vakıf Katılım: %2,63 (Faiz oranı)
QNB: %2,64
Albaraka: %2,67 (Faiz oranı)
1 MİLYON TL’NİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?
En düşük faiz oranı dikkate alındığında 1 milyon TL’nin geri ödeme tablosu şöyle:
Kredi tutarı: 1 milyon TL
Kredi oranı: %2,49
Kredi vadesi: 120 ay
Aylık taksit: 26 bin 273 TL
Toplam geri ödeme: 3 milyon 152 bin 784 TL