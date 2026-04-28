Konut kredisi faiz oranlarında son durum ne? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar?

Ev almak isteyenler bankaların kredi faiz oranlarını araştırıyor. Peki en ucuz konut kredisi faiz oranlarını hangi bankalar sunuyor? 1 milyon TL’nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte faiz oranları ve 1 milyon TL'nin ödeme tablosu...

Ziraat Bankası: %2,49 (1 milyon TL'ye kadar)

Ziraat Katılım: %2,59 (Faiz oranı)

Vakıf Katılım: %2,63 (Faiz oranı)

QNB: %2,64

Albaraka: %2,67 (Faiz oranı)

1 MİLYON TL’NİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

En düşük faiz oranı dikkate alındığında 1 milyon TL’nin geri ödeme tablosu şöyle:

Kredi tutarı: 1 milyon TL
Kredi oranı: %2,49
Kredi vadesi: 120 ay
Aylık taksit: 26 bin 273 TL
Toplam geri ödeme: 3 milyon 152 bin 784 TL

