Konut kredisi faiz oranlarında son durum ne? 1 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?
Konut kredilerine talep artarken, son 3 ayda kredi hacmi 37,67 milyar lira artarak 530 milyar liraya yaklaştı. Kasım-Ocak döneminde 478 bin adet konut satışı gerçekleşti, fiyatlarda da bu dönemde yüzde 6,75’lik artış oldu. Dikkatler konut kredisi faiz oranlarına çevrildi. Peki bankaların sunduğu en uygun konut kredisi faiz oranı ne? 1 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Piyasalarda yüksek faiz ortamının devam etmesine rağmen son 3 aylık dönemde konut kredileri hacminde de dikkat çeken yükseliş yaşandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre;
-22 Kasım 2024 ile sona erene haftada konut kredilerinin hacmi 491,94 milyar TL olarak gerçekleşti.
-12 Şubat 2025 haftasında bu rakam 529,61 milyar TL’ye kadar yükseldi.
-Söz konusu dönemde konut kredi hacmi 37,67 milyar TL arttı.
KONUT SATIŞLARI DA YÜKSELDİ
Kredi hacminde yaşanan bu yükselişle birlikte konut satışlarında da dikkat çeken artışlar oldu. Son 3 aylık dönemde konut satışları;
* Kasım 2024’te yüzde 63,6 artışla 153 bin 14 adet,
* Aralık 2024’te yüzde 53,4 artışla 212 bin 637 adet,
* Ocak 2025’te de yüzde 39,7 artışla 112 bin 173 adet olarak gerçekleşti.
Kasım-Ocak döneminde yaklaşık 478 bin adet konutun devri yapıldı.
KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ OLDU MU?
Satışlardaki artış konut fiyatlarına da yansıdı. Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerinin takip edilmesi amacıyla TCMB tarafından oluşturulan Konut Fiyat Endeksi;
* Kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,8 artarak 155,4 oldu.
* Aralıkta yüzde 2,0 yükselerek 158,5’i buldu.
* Ocakta da yüzde 4,7 ivmelenerek 165,9 seviyesine ulaştı.
Söz konusu 3 aylık dönemde Türkiye genelinde ortalama konut fiyatlarında %6,75 oranında yükseliş oldu.