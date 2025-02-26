Konut kredisi faiz oranlarında son durum ne? 1 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?

Piyasalarda yüksek faiz ortamının devam etmesine rağmen son 3 aylık dönemde konut kredileri hacminde de dikkat çeken yükseliş yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre;

-22 Kasım 2024 ile sona erene haftada konut kredilerinin hacmi 491,94 milyar TL olarak gerçekleşti.

-12 Şubat 2025 haftasında bu rakam 529,61 milyar TL’ye kadar yükseldi.

-Söz konusu dönemde konut kredi hacmi 37,67 milyar TL arttı.