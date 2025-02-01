Konut kredisi faiz oranlarında son durum ne? 2 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?
Konut kredisi faizleri, 1 Mart 2024’ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Peki 2 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Merkez Bankası’nın faiz indirim kararının ardından bankalar da konut kredisi faiz oranlarını güncelledi. Özellikle ev sahibi olmayı planlayanlar en uygun faiz oranlarını merak edip araştırıyor.
2 milyon TL tutarındaki bir konut kredisi için belirlenen yeni faiz oranları ve aylık ödeme tutarları merak ediliyor.
İşte 2 milyon TL'nin banka banka faiz oranları ve ödeme tablosu:
AKBANK
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 59.025,46 TL
Toplam Ödeme: 7.115.815 TL