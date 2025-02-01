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Konut kredisi faiz oranlarında son durum ne? 2 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?

Konut kredisi faizleri, 1 Mart 2024’ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Peki 2 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...

Konut kredisi faiz oranlarında son durum ne? 2 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 1

Merkez Bankası’nın faiz indirim kararının ardından bankalar da konut kredisi faiz oranlarını güncelledi. Özellikle ev sahibi olmayı planlayanlar en uygun faiz oranlarını merak edip araştırıyor.

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Konut kredisi faiz oranlarında son durum ne? 2 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 2

2 milyon TL tutarındaki bir konut kredisi için belirlenen yeni faiz oranları ve aylık ödeme tutarları merak ediliyor.

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Konut kredisi faiz oranlarında son durum ne? 2 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 3

İşte 2 milyon TL'nin banka banka faiz oranları ve ödeme tablosu:

AKBANK

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 59.025,46 TL

Toplam Ödeme: 7.115.815 TL

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Konut kredisi faiz oranlarında son durum ne? 2 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 4

GARANTİ

Faiz Oranı: %2,91

Aylık Taksit: 60.123,70 TL

Toplam Ödeme: 7.251.699 TL

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