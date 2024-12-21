  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Konut kredisi faizinde son durum ne? İşte banka banka 3 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi

Konut kredisi faizinde son durum ne? İşte banka banka 3 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi

Konut kredisi faiz oranları merak ediliyor. İşte güncel verilere göre 3 milyon TL’lik konut kredisinin aylık taksit ve toplam geri ödemesi...

Konut kredisi faizinde son durum ne? İşte banka banka 3 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi - Sayfa 1

Konut kredisi faiz oranları, bankalar tarafından belirlenen oranlara ve vade seçeneklerine göre değişiklik gösteriyor. Vade süresi uzadıkça aylık taksitler düşerken toplam geri ödeme miktarı ise artıyor.

1 | 12
Konut kredisi faizinde son durum ne? İşte banka banka 3 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi - Sayfa 2

3 milyon TL’lik konut kredisi için 10 yıllık vadeyle aylık geri ödeme ve toplam ödeme tutarları şöyle:

2 | 12
Konut kredisi faizinde son durum ne? İşte banka banka 3 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi - Sayfa 3

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 89.635,63 TL

Toplam Ödeme: 10.785.895 TL

3 | 12
Konut kredisi faizinde son durum ne? İşte banka banka 3 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi - Sayfa 4

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 95.447,51 TL

Toplam Ödeme: 11.485.401 TL

4 | 12