Konut kredisi faizinde son durum ne? İşte banka banka 3 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi
Konut kredisi faiz oranları merak ediliyor. İşte güncel verilere göre 3 milyon TL’lik konut kredisinin aylık taksit ve toplam geri ödemesi...
Konut kredisi faiz oranları, bankalar tarafından belirlenen oranlara ve vade seçeneklerine göre değişiklik gösteriyor. Vade süresi uzadıkça aylık taksitler düşerken toplam geri ödeme miktarı ise artıyor.
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3 milyon TL’lik konut kredisi için 10 yıllık vadeyle aylık geri ödeme ve toplam ödeme tutarları şöyle:
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