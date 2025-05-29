Konut kredisi faizinde yeni indirim: 500 bin, 1 milyon ve 1,5 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?
Ev almak isteyenler konut kredisi faiz oranlarını merak ediyor. Geçen hafta yüzde 3,09 olan en düşük faiz oranı bu hafta yüzde 2,95 seviyesine kadar geriledi. Böylece faiz yükünde sınırlı da olsa bir gerileme yaşandı. Peki en düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? Son faiz oranlarına göre 500 bin, 1 milyon ve 1,5 milyon TL konut kredinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Faizlerde son dönemde yaşanan yükseliş kredilere de yansımış, konut kredisi faiz oranlarında artış olmuştu. Geçen hafta en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 3,09 seviyesinde gerçekleşmişti. Ev almak isteyenler konut kredisi faiz oranlarını araştırırken, bu hafta bankalar tarafından sunulan en düşük faiz oranında sınırlı da olsa bir düşüş oldu ve faiz oranı yüzde 2,95 seviyesine geriledi.
EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ FAİZİNİ HANGİ BANKA VERİYOR?
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Akbank tarafından “İlk Evim Konut Kredisi” kapsamında sunulan faiz oranına göre hesaplandığında çeşitli tutarlarda geri ödeme tabloları şöyle oluştu:
500 BİN TL KREDİNİN 120 AY VADELİ GERİ ÖDEME TABLOSU NASIL?
- Kredi Tutarı: 500 bin TL
- Kredi Vadesi: 120 ay
- Kredi Oranı: %2,95
- Aylık Taksit: 15 bin 215 TL
- Toplam Geri Ödeme: 1 milyon 851 bin 14 TL