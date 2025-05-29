Konut kredisi faizinde yeni indirim: 500 bin, 1 milyon ve 1,5 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?

Faizlerde son dönemde yaşanan yükseliş kredilere de yansımış, konut kredisi faiz oranlarında artış olmuştu. Geçen hafta en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 3,09 seviyesinde gerçekleşmişti. Ev almak isteyenler konut kredisi faiz oranlarını araştırırken, bu hafta bankalar tarafından sunulan en düşük faiz oranında sınırlı da olsa bir düşüş oldu ve faiz oranı yüzde 2,95 seviyesine geriledi.