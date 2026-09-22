Konut kredisi faizleri değişti! 2 milyon TL'nin aylık taksidi ne kadar oldu?
Konut kredisi faiz oranlarındaki değişim, ev sahibi olmak isteyenlerin aylık ödeme planlarını da yeniden şekillendirdi. Bankaların güncel faiz oranları doğrultusunda 2 milyon lira konut kredisinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarı merak konusu oldu. Peki, 2 milyon TL konut kredisi çeken bir kişi aylık ne kadar taksit ödeyecek? Güncel konut kredisi faiz oranlarına göre ödeme planları nasıl değişiyor?
Merkez Bankası’nın faiz kararlarının ardından bankaların konut kredisi faiz oranlarında da değişiklikler yaşandı.
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bankaların güncel konut kredisi oranlarını ve farklı vade seçeneklerine göre oluşan ödeme planlarını yakından takip ediyor.
Peki, 2 milyon TL konut kredisi kullanılması halinde aylık taksitler ne kadar oldu? Güncel faiz oranlarına göre 2 milyon TL kredinin aylık ödemesi ve toplam geri ödeme tutarı bankalara ve vade süresine göre nasıl değişiyor?