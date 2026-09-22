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  4. Konut kredisi faizleri değişti! 2 milyon TL'nin aylık taksidi ne kadar oldu?

Konut kredisi faizleri değişti! 2 milyon TL'nin aylık taksidi ne kadar oldu?

Konut kredisi faiz oranlarındaki değişim, ev sahibi olmak isteyenlerin aylık ödeme planlarını da yeniden şekillendirdi. Bankaların güncel faiz oranları doğrultusunda 2 milyon lira konut kredisinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarı merak konusu oldu. Peki, 2 milyon TL konut kredisi çeken bir kişi aylık ne kadar taksit ödeyecek? Güncel konut kredisi faiz oranlarına göre ödeme planları nasıl değişiyor?

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Konut kredisi faizleri değişti! 2 milyon TL'nin aylık taksidi ne kadar oldu? - Sayfa 1

Merkez Bankası’nın faiz kararlarının ardından bankaların konut kredisi faiz oranlarında da değişiklikler yaşandı.

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Konut kredisi faizleri değişti! 2 milyon TL'nin aylık taksidi ne kadar oldu? - Sayfa 2

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bankaların güncel konut kredisi oranlarını ve farklı vade seçeneklerine göre oluşan ödeme planlarını yakından takip ediyor.

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Konut kredisi faizleri değişti! 2 milyon TL'nin aylık taksidi ne kadar oldu? - Sayfa 3

Peki, 2 milyon TL konut kredisi kullanılması halinde aylık taksitler ne kadar oldu? Güncel faiz oranlarına göre 2 milyon TL kredinin aylık ödemesi ve toplam geri ödeme tutarı bankalara ve vade süresine göre nasıl değişiyor?

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Konut kredisi faizleri değişti! 2 milyon TL'nin aylık taksidi ne kadar oldu? - Sayfa 4

İŞTE GÜNCEL KATILIM BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Türkiye Finans: %2,88
Albaraka: %2,90
Vakıf Katılım: %2,99
Kuveyt Türk: %2,99
Dünya Katılım: %2,99

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