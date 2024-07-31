Konut kredisi faizleri düşecek! Sektör temsilcisi uyardı!
Konut kredisi faiz oranlarının ilerleyen dönemde %1'e kadar çekileceğini bildiren sektör temsilcileri ev alacakları uyardı.
Konut piyasasında faiz oranları ve fiyatlar üzerine tartışmalar devam ederken, sektör temsilcileri önemli bir açıklama yaptı.
Invest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, yaptığı açıklamada konut kredisi faiz oranlarının %1 seviyesine düşeceğini belirtti.
Uçar, bu faiz indirimi sonrası konut fiyatlarının da hızla yükseleceğini dile getirdi.
Faiz indirimi ve ev fiyatlarında olası artış
Pandemi sürecinde konut fiyatları önemli bir artış yaşamış, ancak son bir yılda fiyatlar nispeten sabit kalmıştı. Piyasada yaşanan bu duraklamanın ardından, vatandaşlar konut kredisi faiz oranlarında bir indirim bekliyordu.