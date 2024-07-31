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  4. Konut kredisi faizleri düşecek! Sektör temsilcisi uyardı!

Konut kredisi faizleri düşecek! Sektör temsilcisi uyardı!

Konut kredisi faiz oranlarının ilerleyen dönemde %1'e kadar çekileceğini bildiren sektör temsilcileri ev alacakları uyardı.

Konut kredisi faizleri düşecek! Sektör temsilcisi uyardı! - Sayfa 1

Konut piyasasında faiz oranları ve fiyatlar üzerine tartışmalar devam ederken, sektör temsilcileri önemli bir açıklama yaptı.

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Konut kredisi faizleri düşecek! Sektör temsilcisi uyardı! - Sayfa 2

Invest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, yaptığı açıklamada konut kredisi faiz oranlarının %1 seviyesine düşeceğini belirtti.

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Konut kredisi faizleri düşecek! Sektör temsilcisi uyardı! - Sayfa 3

Uçar, bu faiz indirimi sonrası konut fiyatlarının da hızla yükseleceğini dile getirdi.

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Konut kredisi faizleri düşecek! Sektör temsilcisi uyardı! - Sayfa 4

Faiz indirimi ve ev fiyatlarında olası artış

Pandemi sürecinde konut fiyatları önemli bir artış yaşamış, ancak son bir yılda fiyatlar nispeten sabit kalmıştı. Piyasada yaşanan bu duraklamanın ardından, vatandaşlar konut kredisi faiz oranlarında bir indirim bekliyordu.

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