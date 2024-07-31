Konut kredisi faizleri düşecek! Sektör temsilcisi uyardı!

Faiz indirimi ve ev fiyatlarında olası artış

Pandemi sürecinde konut fiyatları önemli bir artış yaşamış, ancak son bir yılda fiyatlar nispeten sabit kalmıştı. Piyasada yaşanan bu duraklamanın ardından, vatandaşlar konut kredisi faiz oranlarında bir indirim bekliyordu.