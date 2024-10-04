Konut kredisi faizleri düşer diye fiyatları arttırdılar! Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti
Son günlerde konut kredisi faiz oranlarında düşüş olacağına yönelik haberler üzerine emlak ilanlarında fiyat artışlarına gidildi. Ticaret Bakanlığı da fırsatçılık yapan emlak işletmelerini idari yaptırım konusunda uyardı.
Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini artırırken, emlakçıların bağlı olduğu meslek odalarına da bir yazı yazarak; emlak fiyatlarında fahiş artışlara aracılık edilmemesi yönünde uyardı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından meslek odalarına gönderilen yazıda; emlak sektörüne yönelik denetim faaliyetlerinin yoğun şekilde sürdürüldüğü taşınmazların ilan fiyatlarındaki fahiş artışlara aracılık ederek haksız ticari uygulamada bulunan emlak işletmelerine idari yaptırımların uygulandığı hatırlatıldı.
Bu kapsamda, ilan fiyatında fahiş artış yapan 890 emlak işletmesine son 1 yıl içinde toplam 89 milyon lira idari para cezası uygulandığı ifade edildi.
Emlak işletmelerinin, gerek yapılan toplantılarla, gerek basın yoluyla, gerekse meslek odaları vasıtasıyla emlak ilanlarının fiyatındaki fahiş artışlara aracılık edilmemesi gerektiği ve bu konuda idari yaptırımlarla karşılaşılabileceği hususunda defalarca uyarıldığına dikkat çekildi.