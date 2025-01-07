Konut kredisi faizleri düştü: 1 milyon TL kredi çeken aylık ve toplam olarak ne kadar ödeyecek?

1 MİLYON TL'NİN AYLIK ÖDEMESİ NE KADAR?

10 yıl vadeli 1 milyon TL tutarındaki konut kredisinde aylık ödeme 29 bin 878 lira, toplam ödeme ise 3.6 milyon lira oldu.

10 yılda ödenen faiz ise 2 milyon 585 bin TL olarak hesaplandı. 5 bin TL tahsis ücreti, 13 bin TL ekspertiz ücreti, bin 620 TL de ipotek ücreti bulunuyor.

Kredinin aylık faizi yaklaşık yüzde 2.8 seviyesinde bulunuyor.