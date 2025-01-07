Konut kredisi faizleri düştü: 1 milyon TL kredi çeken aylık ve toplam olarak ne kadar ödeyecek?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ilk faiz indirimi sonrası konut kredi faizleri de merak ediliyor. TCMB'nin 26 Aralık'ta politika faizini 2.5 puan indirerek yüzde 47.5'e çektiği geçen hafta konut kredisinde faiz 27 Aralık itibarıyla yüzde 40.87 ile 1 Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Peki 1 milyon TL konut kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre
Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından konut kredisinde faiz yüzde 40.87 ile 1 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Düşüşün bu yıl hızlanması öngörülüyor.
1 MİLYON TL'NİN AYLIK ÖDEMESİ NE KADAR?
10 yıl vadeli 1 milyon TL tutarındaki konut kredisinde aylık ödeme 29 bin 878 lira, toplam ödeme ise 3.6 milyon lira oldu.
10 yılda ödenen faiz ise 2 milyon 585 bin TL olarak hesaplandı. 5 bin TL tahsis ücreti, 13 bin TL ekspertiz ücreti, bin 620 TL de ipotek ücreti bulunuyor.
Kredinin aylık faizi yaklaşık yüzde 2.8 seviyesinde bulunuyor.
Merkez Bankası'nın geçen haftaki faiz indirime rağmen sıkı para politikasını teknik dokunuşlarla sürdürmesi, bankaların gerek mevduat gerekse de kredi faizlerini düşürmekte ağırdan almasına neden oluyor.